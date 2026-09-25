'아쉽다' 韓 최초 금메달 도전했는데! 한국 세팍타크로 여자 팀레구, 3회 연속 은메달 쾌거...'세계 최강' 태국에 0-2 패배

사진=아시안게임 조직위원회

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[스포츠조선 이현석 기자]한국 세팍타크로 여자 팀 레구 대표팀이 3회 연속 아시안게임 은메달을 목에 걸었다.

한국 세팍타크로 여자 팀 레구 대표팀은 25일 일본 나고야 미즈호 공원 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 세팍타크로 여자 팀 레구 결승에서 태국에 레구 점수 0-2로 패배했다.

팀 레구는 팀당 3개의 레구(3인조)를 구성해 맞붙어서 승부를 가리는 단체전으로, 4개국이 출전한 이번 대회 여자 팀 레구에서는 풀리그로 팀당 세 경기씩을 치른 뒤 1-4위, 2-3위가 이날 준결승전에서 맞붙었다. 이번 대회는 4개국만 참여하는 특수성 때문에, 기존의 동메달 결정전 없이 3, 4위에게 모두 동메달을 주는 방식 대신 동메달 결정전을 치른다.

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앞서 한국은 예선 2승1패 이후 2위로 올라서며 준결승에서 인도네시아와 격돌했다. 인도네시아를 레구 점수 2대0으로 제압하고 3회 연속 결승전에 올랐다. 결승 상대는 태국, 이미 2010년 광저우 대회부터 4회 연속 우승에 성공하고, 5연패에 도전한 최강자였다. 한국은 그럼에도 도전을 이어갔다.

다만 태국의 벽은 높았다. 한국은 1레구에서 공격수인 스트라이커 한예지(부산환경공단), 배구의 세터와 비슷한 피더 이민주(부산환경공단), 서비스(서브)를 주로 넣는 테공 최지나(경북도청)가 출전해 세트 점수 0-2(13-15 5-15)로 패했다.

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1세트는 접전을 펼쳤다. 7-10에서 3연속 득점에 성공하며 동점을 만들었고, 11-11에서 상대 공격이 네트에 걸려 역전에 성공했다. 그러나 13-12에서 한예지의 공격이 네트에 걸려 실점했고 이후 상대 팀 공격과 서비스(서브)에 연이어 당하며 1세트를 내줬다.

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기세를 잃은 한국을 공략한 태국, 2세트는 속절없이 무너졌다. 이민주는 2-5에서 블로킹하다가 목덜미에 공을 맞고 쓰러져 잠시 정신을 잃기도 했다. 스트라이커 김세영(충남체육회), 피더 배한울(인천시체육회), 테공 위지선(인천시체육회)이 출전한 2레구도 세트 점수 0-2(7-15 6-15)로 내줬다. 한국은 5-7에서 서브 범실을 포함해 3연속 실점을 허용하며 무너졌다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com