'국민 삐약이' 신유빈 날았다! 韓 탁구 다시 뛴다…임종훈과 혼합 복식, 대만 누르고 4강 진출 '동메달 확보'

사진=연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 탁구가 다시 뛴다. 혼합 복식 '세계 랭킹 1위' 임종훈-신유빈 조가 4강에 올랐다.

임종훈-신유빈 조는 25일 일본 나고야의 스카이홀 도요타에서 열린 린윤주-쳉이칭 조(대만)와의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 탁구 혼합 복식 8강전에서 세트스코어 3대2(11-7, 10-12, 11-8, 5-11, 12-10)로 이기며 4강에 올랐다. 이로써 임종훈-신유빈 조는 동메달을 획득했다. 이번 대회는 준결승 패배시 동메달 결정전 없이 동메달을 확정한다.

한국 탁구는 남녀 단체전에서 자존심을 구겼다. 남녀 모두 4강전에서 '숙적' 일본에 매치스코어 0대3으로 완패했다. 신유빈 역시 하야타 히나(일본)에 세트스코어 0대3(6-11, 7-11, 4-11)으로 밀렸다.

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임종훈-신유빈 조는 이를 악물고 나섰다. 이번 대회 금메달 후보로 꼽히는 이들은 32강전에서 모하메드 아후세인-아이아 모하메드 조(카타르)를 단 15분 만에 세트스코어 3대0(11-3, 11-5, 11-5)으로 잡았다. 16강전에선 이스켄테르 카르키-사르비노즈 미르카디로바 조(카자흐스탄)를 17분 만에 세트스코어 3대0(11-5, 11-4, 11-6)으로 돌려세웠다.

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8강전 상대는 만만치 않았다. 랭킹 10위의 린윤주-쳉이칭 조였다. 신유빈의 서비스로 시작한 경기. 한국은 초반부터 분위기를 띄웠다. 안정적 경기 운영으로 상대를 흔들었다. 단 한번도 리드를 내주지 않고 11-7로 1세트를 챙겼다. 2세트는 한국의 리시브였다. 불리한 상황에서 경기를 치렀다. 하지만 한국은 8-10에서 기어코 10-10 듀스까지 만드는 집중력을 발휘했다. 그러나 승패를 뒤집지 못하고 10-12로 밀렸다. 경기는 1-1, 원점으로 돌아갔다.

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한국이 곧바로 리드를 되찾았다. 3세트에서 상대의 흔들림을 놓치지 않고 차곡차곡 점수를 쌓았다. 대만도 만만치 않았다. 연속 득점으로 한국을 추격했다. 결국 한국은 8-7 상황에서 타임을 불러 전열을 가다듬었다. 이후 3연속 득점하며 11-8로 이겼다. 신유빈이 마지막 득점에 성공하며 두 주먹을 불끈 쥐었다. 4세트 한국이 주춤했다. 3-3 동점 상황에서 연다랑 실점하며 흔들렸다. 한국은 5-8까지 추격했지만 승패를 뒤집진 못했다. 5-11로 패했다.

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운명의 마지막 세트. 더 이상 물러설 곳이 없었다. 한국은 선제 실점하며 흔들리는 듯했지만, 강력한 공격으로 4연속 득점했다. 5-2로 앞선 채 코트 체인지. 대만은 타임을 요청해 한국의 타이밍을 끊으려 했다. 하지만 한국의 뒷심을 막지 못했다. 상대의 매서운 추격에도 임종훈이 넘어지면서까지 공을 넘기는 등 집중력을 발휘해 승리를 거머쥐었다.

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한편, 2022년부터 호흡을 맞추고 있는 임종훈-신유빈 조는 한국 탁구 '영광의 순간'을 여러 차례 합작했다. 3년 전 열린 항저우아시안게임에서 동메달을 목에 걸었다. 2024년 파리올림픽에서도 동메달을 합작하며 12년 만의 올림픽 탁구 메달을 획득했다. 최근엔 세계 랭킹 1위로 올라섰다. 이들은 이번 대회에선 금메달을 정조준한다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com