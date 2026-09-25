"일본이 中을 이겼다! 10년을 기다렸다" 中출신 에이스 하리모토에 제대로 긁힌 중국 탁구팬들 "너무 창피해"[아이치-나고야아시안게임]

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[스포츠조선 전영지 기자]중국 남자탁구가 1994년 히로시마아시안게임 이후 32년 만에 금메달을 일본에게 내준 후 중국 대륙이 충격에 빠졌다.

왕하오 감독이 이끄는 중국은 24일 2026년 아이치-나고야아시안게임 남자단체전 결승에서 일본에 매치스코어 2대3으로 패했다. 일본이 60년 만에 아시안게임 금메달을 가져갔다.

1단식부터 초접전이었다. '세계 최강' 왕추친이 1단식에서 마츠시마 소라에게 게임스코어 0-2(5-11, 8-11)로 뒤진 상황에서 내리 3게임(11-9, 11-9, 11-9)을 따내며 역전승을 거뒀다. 이어 웬루이보가 하리모토 도모카즈에게 1-3(7-11, 11-8, 11-4, 11-9)으로 패했고, 린스둥이 도가미 ??스케를 3-1(11-9, 4-11, 11-7, 11-6)로 꺾은 후 4단식에서 왕추친이 하리모토에게 0-3(7-11, 4-11, 9-11)으로 완패하며 흐름이 일본쪽으로 기울었다. 마지막 운명의 5단식에서 웬루이보가 마츠시마에게 1-3(7-11, 11-8, 6-11, 8-11)으로 패하면서 매치스코어 2대3. 중국의 9연패가 무산됐다.

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중국은 1974년 테헤란 아시안게임에서 처음으로 선수단을 파견한 이후 1986년과 1990년에만 남자 단체전 금메달을 놓쳤고, 이후 2022년 항저우 대회까지 8회 연속 금메달을 획득한 '절대강자'였다.

52년 만에 일본에 당한 충격적인 패배에 중국 대륙이 발칵 뒤집혔다. 특히 결승에서 난공불락 중국을 상대로 2게임을 잡아내며 60년 만의 일본 우승을 이끈 하리모토의 부모가 중국 출신의 탁구 지도자라는 사실. 하리모토가 최강 에이스 왕추친을 돌려세운 후 특유의 기 쎈 파이팅 세리머니를 펼치는 모습에 중국 팬들이 독설을 쏟아냈다. 하리모토가 금메달 직후 "물론 이긴 것이 기쁩니다. 하지만 우선 일본이 중국을 넘어섰다는 것, 일본이 금메달을 땄다는 것, 이 순간을 10년 이상 기다렸는데, 드디어 왔습니다. 정말 말도 안 되게 기쁩니다"라고 인터뷰한 보도가 전해지며 중국 팬들은 약이 바짝 올랐다. '명절에 이 일본인을 띄우는 검색어는 보고 싶지 않다' '하리모토가 정말 얄밉게 구는군'는 등 악플과 함께 '이들은 신사참배를 하는 사람들'이라는 식의 감정 섞인 반응을 쏟아냈다. 또 '왕추친이 하리모토에게 0대3으로 졌다. 전혀 놀랍지 않다. 바로 눈앞에서 도발적인 세리머니까지 당하다니 너무 창피하다' '왕추친이 하리모토에게 0대3으로 패한 것은 많은 중국인들이 받아들이기 어렵다. 문제가 너무 많다. 정말 엉망이다' '일본 남자탁구가 60년 동안 두들겨 맞다가 드디어 운좋게 한번 이겼다. 우승을 축하할 때 추태를 부리는 모습에서 일본의 본성이 드러났다' 등 악성 댓글이 줄을 이었다. 특히 일본 여자대표팀에 귀화한 중국 여자선수 허즈리까지 소환하며 중국 출신 일본 에이스의 역습에 '긁힌' 심정을 토로했다. 또 대표팀 운영과 관련해 '우주 최강' 올림픽 챔피언 판전동 등 절대 에이스를 외면한 협회 행정과 왕하오 감독의 선수 기용에 대한 비판도 뜨겁다. '판전동을 놔두고 쓰기 않은 책임자들은 도대체 무슨 생각을 하는 건가' '왕주장(왕추친)이 참 많은 역사를 만든다' '과거에는 후보선수들도 강한데 지금은 믿을 선수가 왕추친 하나뿐' 등 비판이 쏟아졌다.

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왕하오 감독은 "과거에 거둔 성적은 선배들이 노력해서 만들어낸 결과다. 현재의 대표팀은 한 경기씩 도전하고 하나씩 결과를 만들어가야 한다"면서 "지금은 분명 신구 교체라는 중요한 시기에 있다. 젊은 선수들에게 더 많은 시행착오의 여지를 줘야 한다. 이번 패배를 좋은 일로 바꿔내야 한다"고 말했다.

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전영지 기자 sky4us@sportschosun.com