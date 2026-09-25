'세계 1위 쓸모없다' 일본에 충격 역전패 中 후폭풍 일파만파…'너무 한심하고 부끄럽다' 비난 폭발

사진=2026년 아이치-나고야 아시안게임

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[스포츠조선 김가을 기자]중국 탁구가 거센 비난에 부딪쳤다.

중국 남자 탁구 대표팀은 24일 일본 아이치현 스카이홀 도요타에서 열린 일본과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 단체 결승전에서 3시간이 넘는 대혈투 끝에 매치 스코어 2대3(3-2, 1-3, 3-1, 0-3, 1-3)으로 역전패했다. 이날 패배로 중국은 1994년 히로시마 대회 이후 9연패에 도전했으나 실패했다. 반면, 일본은 1966년 방콕 대회 이후 60년 만에 정상에 올랐다.

일본의 '디앤서'는 25일 '세계 랭킹 2위인 일본이 1위인 중국을 꺾었다. 패배한 중국에서는 충격이 퍼졌다. 현지 팬들 사이에서는 신랄한 비판이 이어지고 있다'고 보도했다.

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사진=2026년 아이치-나고야 아시안게임

중국은 1게임에서 '세계 랭킹 1위' 왕추친이 마쓰시마 소라(3위)를 잡아내며 기선을 제압했다. 그러나 하리모토 도모카즈(4위)에게 연달아 일격을 허용하며 고개를 숙였다. 하리모토는 일본이 0-1로 밀리던 상황에서 두 번째 주자로 나섰다. 그는 원루이보(15위)를 세트 스코어 3대1(11-7, 8-11, 11-4, 11-9)로 제압하며 균형을 맞췄다. 하리모토는 일본이 1-2로 밀리던 4게임에도 출격해 왕추친(1위)을 돌려세웠다. 세트 스코어 3대0(11-7, 11-4, 11-9)으로 완벽하게 승리했다. 분위기를 탄 일본은 5게임에서 마츠시마가 승리를 거머쥐며 금메달을 목에 걸었다.

사진=2026년 아이치-나고야 아시안게임 공식 계정 캡처

'디앤서'는 '일본이 중국을 제치고 아시아 정복을 이룬 것은 사상 처음이다. 중국 언론은 침묵할 수 없었다'고 했다. 이 매체는 중국 '소후닷컴'의 보도를 인용해 '중국 탁구가 남자 단체전에서 36년 만에 우승을 놓쳤다'고 했다. '소후닷컴'에 따르면 중국 팬들은 1위 왕추친을 향해 '무슨 일이야'라는 반응이 쏟아졌다. 이 매체에 따르면 '이것이 세계 랭킹 1위란 말인가', '1위라고는 믿기 어려운 상황', '패배 방식이 너무 한심하고 부끄럽다', '쓸모 없다', '탁구는 점점 수준이 떨어진다', '탁구는 안심하고 볼 수 있는 종목이었지만 이제는 더 이상 볼 수 없다' 등의 반응이 나왔다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com