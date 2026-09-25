中 대충격! "한심하다, 수치다" 세계 1위 맹비난…日 60년 만에 금메달에 제대로 긁혔다

왕추친.AP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이종서 기자] "이게 세계 1위야?"

일본 매체 '디 엔서'는 25일 '아이치-나고야 아시안게임 탁구 남자 단체전 결승전이 24일 도요타 스카이홀에서 열린 가운데, 팀 세계 랭킹 2위 일본이 1위 중국을 3-2로 꺾고 1966년 방콕 대회 이후 무려 60년 만에 금메달을 목에 걸었다'고 전했다.

매체는 '이날 결승전 1단식에서는 세계 랭킹 3위인 19세 마쓰시마 소라가 1위 왕추친을 상대로 먼저 두 게임을 따냈으나 뼈아픈 역전패를 당했다'며 '하지만 2단식에서 세계 4위 하리모토 토모카즈가 15위 원루이보를 격파하며 승부를 원점으로 돌렸다'고 했다. 매체는 '3단식에 나선 세계 13위 토가미 ??스케는 8위 린스둥을 상대로 분투를 펼쳤으나 1-3으로 패했다'고 설명했다.

Advertisement

4단식에서 희비가 갈렸다. 매체는 '벼랑 끝에 몰린 일본은 4단식에서 하리모토가 다시 왕추친과 맞붙어 첫 게임을 따내며 기세를 올렸고, 특유의 기합 소리와 함께 난적을 제압했다'고 전했다. 이어 매체는 '마지막 5단식에서는 마쓰시마가 원루이보를 상대로 19세답지 않은 강심장을 과시하며 60년 만의 금메달을 확정 지었다. 중국을 꺾고 아시아 정상에 오른 것은 일본 탁구 역사상 최초의 쾌거'라고 전했다.

(260923) -- TOYOTA, Sept. 23, 2026 (Xinhua) -- Wang Chuqin/Sun Yingsha (R) compete during the mixed doubles round 3 match between Wang Chuqin/Sun Yingsha (China) and Feng Yi-hsin/Yeh Yi-tian (Chinese Taipei) at the 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026 in Toyota, Japan, Sept. 23, 2026. (Xinhua/Cheong Kam Ka)

'디 엔서'는 '믿기 힘든 패배를 당한 중국 대륙은 큰 충격에 빠졌으며, 현지 팬들의 신랄한 비판이 쏟아지고 있다'며 중국 언론을 통한 중국 탁구 팬의 반응을 전했다.

Advertisement

매체는 중국 현지 매체인 소후(SOHU)의 소식을 인용해 '중국 남자 탁구 단체전, 36년 만에 우승 좌절! 결승에서 일본에 2-3 석패하며 은메달"이라는 헤드라인으로 이 소식을 대대적으로 보도했다'라며 '중국 팬들 사이에서도 엄청난 후폭풍이 일고 있다'고 전했다.

Advertisement

무엇보다 4단식에서 패배한 왕추친을 향해 강한 비난이 일었다. '세계 1위' 왕추친을 향해 "도대체 어떻게 된 일이냐", "하리모토가 왕추친을 가지고 노는 것 같았다. 이것이 우리 팀 주장이자 세계 1위의 실력이냐", "세계 1위라고는 도저히 믿기지 않는 처참한 꼴이다", "너무나 한심하게 졌다. 중국의 수치다", "아무 짝에도 쓸모가 없다" 등의 반응을 했다.

Advertisement

불똥은 코치진에도 튀었다. 중국 팬들은 "마지막 5단식에 린스둥이 아닌 원루이보를 내보낸 것은 명백한 코치진의 판단 미스다", "중국 탁구 수준이 갈수록 떨어지고 있다", "원래 탁구만큼은 마음 편히 볼 수 있는 효자 종목이었는데, 이제는 불안해서 차마 볼 수가 없다"고 강도 높은 비난을 쏟아냈다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com