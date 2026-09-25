'미쳤다' 세계 1위 임종훈-신유빈 세계 10위와 대접전, 패배 위기에서 극적 4강 진출 성공...세트 스코어 3-2 승리, 4강 상대는 '최강' 중국

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[스포츠조선 이현석 기자]기대를 모은 세계 1위 임종훈-신유빈 조가 벼랑 끝까지 몰렸으나, 극적인 승리를 따냈다.

임종훈-신유빈 조는 25일 일본의 스카이홀 도요타에서 열린 세계 10위 린원루-정이징(대만) 조와의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 혼합 복식 8강전에서 세트스코어 3대2(11-7, 10-12, 11-7, 5-11, 12-10)로 승리했다. 임종훈-신유빈은 지난 13일 유럽 스매시 8강에서 린윤주-정이징에게 1-3으로 패배하며 탈락했는데, 그때의 기억을 아시안게임에서 만회했다.

2022년 처음 짝을 이룬 임종훈-신유빈은 이듬해 항저우 아시안게임에서 혼합복식 동메달을 획득, 둘의 아시안게임 첫 메달을 합작했다. 이어 2024년 파리 올림픽에서도 혼합복식 동메달을 따냈다. 현재 세계 랭킹은 1위, 혼합 복식 최강자였다.

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세계 정상급 기량을 자랑하는 임종훈-신유빈 듀오는 앞서 32강전에서 카타르의 아후세인 모함메드-모하메드 아이아에게 15분 만에 3-0 완승을 거뒀다. 16강에서는 우즈베키스탄의 이스켄데르 카르키-사르비노스 미르카디로바에게 3-0(11-5 11-4 11-6) 완승을 거뒀다. 이어 16강까지도 손쉽게 승리하며 금메달을 향해 순항했다.

다만 8강부터는 쉽지 않았다. 엄청난 접전이 펼쳐졌다. 신유빈의 서비스로 시작한 경기. 한국은 초반부터 분위기를 띄웠다. 안정적 경기 운영으로 상대를 흔들었다. 단 한번도 리드를 내주지 않고 11-7로 1세트를 챙겼다. 2세트는 한국의 리시브였다. 불리한 상황에서 경기를 치렀다. 하지만 한국은 8-10에서 기어코 10-10 듀스까지 만드는 집중력을 발휘했다. 그러나 승패를 뒤집지 못하고 10-12로 밀렸다. 경기는 1-1, 원점으로 돌아갔다.

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한국이 곧바로 리드를 되찾았다. 3세트에서 상대의 흔들림을 놓치지 않고 차곡차곡 점수를 쌓았다. 대만도 만만치 않았다. 연속 득점으로 한국을 추격했다. 결국 한국은 8-7 상황에서 타임을 불러 전열을 가다듬었다. 이후 3연속 득점하며 11-8로 이겼다. 신유빈이 마지막 득점에 성공하며 두 주먹을 불끈 쥐었다. 4세트 한국이 주춤했다. 3-3 동점 상황에서 연다랑 실점하며 흔들렸다. 한국은 5-8까지 추격했지만 승패를 뒤집진 못했다. 5-11로 패했다.

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5세트 초반 한국이 분위기를 주도했다. 6-2까지 달아나며 간격을 벌렸다. 하지만 대만의 추격은 거셌다. 계속된 공격, 그리고 수비 과정에서 나온 실수로 9-8까지 쫓아왔다. 마지막 순간 희비가 교차했다. 강력한 포어 드라이브로 한 점을 가져오며 10-8로 다시 간격을 벌렸다. 하지만 이어진 상황에서는 두 번의 범실이 나오며 10-10 듀스가 됐다. 다행히 임종훈의 드라이브를 정이징이 제대로 방어하지 못해 한국이 11-10으로 다시 달아났다. 한국은 마지막 순간 집중력을 발휘했고, 패배 위기에서 극적인 12-10 승리를 거두며 4강 진출에 성공했다.

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4강에 오른 임종훈-신유빈 조의 다음 상대는 세계 랭킹 6위인 콰이만-린스둥(중국)조다. 임종훈-신유빈 조에 몇 차례 굴욕을 안겼던 상대지만, 지난해 12월 열린 WTT 파이널스에서는 4강에서 승리한 바 있다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com