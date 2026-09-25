"어떻게 일본에 패하니" 중국이 중국에 당하자 본토는 '경악', 한심하고 부끄럽다…36년 만에 깨진 아성, 60년 만의 日 환희

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[스포츠조선 김성원 기자]중국이 충격에 휩싸였다.

'세계랭킹 1위' 중국은 24일 일본 아이치현 스카이홀 도요타에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 탁구 남자 단체전 결승전에서 3시간이 넘는 대혈투 끝에 '2위' 일본에 2대3으로 패했다.

일본 탁구의 새 역사였다. 사상 처음으로 '만리장성' 중국을 무너뜨렸다. 반면 중국은 대이변에 치를 떨고 있다. 일본이 탁구 남자 단체전에서 금메달을 수확한 것은 1966년 방콕 대회 이후 60년 만이다.

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중국은 1974년 테헤란에서 열린 아시안게임에 처음 참가했다. 1994년 히로시마 대회 이후 9연패에 도전했으나 실패했다. 일본이 중국을 제치고 아시안게임에서 우승한 것은 이번이 처음이다.

중국이 중국에 당했다. 중국은 1매치에서 세계랭킹 1위 왕추친이 3위 마쓰시마 소라를 요리했다. 2게임을 먼저 내줬으나 극적으로 역전승했다.

사진캡처=조직위

AFP 연합뉴스

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그러나 4위 하리모토 도모카즈를 넘지 못했다. 하리모토는 2매치에서 원루이보(15위)를 꺾고 승부를 원점으로 돌렸다. 그는 도가미 ??스케(13위)가 린스둥(중국·8위)에게 벼랑 끝으로 내몰리자 다시 나섰다. 왕추친을 3대0으로 완파했다.

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일본의 마지막 주자는 마쓰시마였다. 그는 원루이보를 꺾고 대혈투의 마침표를 찍었다.

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공교롭게도 하리모토의 뿌리가 중국이다. 그의 아버지 장위에화는 중국 출신으로 일본에 귀화했고, 하리모토 역시 중국에서 어린 시절 훈련하며 성장했다. '메이드 인 중국'이 비수를 꽂았다.

하리모토는 "승리해서 기쁘지만, 진정한 의미는 일본이 중국을 넘어섰다는 점"이라며 "10년 아니 그보다 더 오랜 시간 이 순간을 기다려왔다. 말할 수 없이 기쁘다"라고 했다.

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일본의 '디앤서'는 25일 '패배한 중국에서는 충격이 퍼졌고, 현지 팬들 사이에서는 신랄한 비판이 이어지고 있다'고 보도했다. 중국의 '소후'는 '중국 탁구, 남자 단체전에서 36년 만에 우승 놓쳤다'고 전했다.

중국의 팬들은 왕추친을 향해 '무슨 일이야'라는 반응을 쏟아냈다. '세계랭킹 1위라고는 믿기 어려운 상황', '패배 방식이 너무 한심하다. 부끄럽다' '탁구는 안심하고 볼 수 있는 종목이었지만, 이제는 더 이상 볼 수 없다' '점점 수준이 떨어진다' 등 비판이 이어졌다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com