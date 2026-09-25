韓 카누 대형 사고, 아시안게임 또 금메달 추가...'한국 대회 첫 2관왕 탄생'조광희·김효빈 카약 2인승 500m 金

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[스포츠조선 이현석 기자]한국 카누 스프린트 대표팀이 2026년 아이치-나고야 아시안게임에서 두 번째 금메달을 획득했다.

조광희-김효빈 조는 25일 일본 아이치현 미요시 미요시호 카누 코스에서 열린 대회 카누 스프린트 남자 카약 2인승 500m 결선에서 1분31초859의 기록으로 가장 먼저 결승선을 통과해 우승을 차지했다.

조광희-김효빈 조는 앞서 23일 열린 예선에서 1분33초250으로 예선 1조 2위를 기록해 결선에 오르며 기대감을 높였다. 결선에서는 예선 1위였던 다나다 다이시-다나카 마사야(일본) 조를 제치고 1위를 차지하며 금메달을 목에 걸었다. 이번 대회 한국 선수단 첫 2관왕에도 성공했다.

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카누는 스프린트는 잔잔한 물결의 경기장에서 정해진 거리를 직선으로 달려 결승선 통과 순서로 순위를 가르는 종목, 경기 방식에 따라 덮개가 있는 배에 앉아 양날 노를 젓는 '카약'과, 배 위에서 한쪽 무릎을 꿇고 외날 노를 젓는 '카누'로 나뉜다.

이번 경기에서 첫 250m 구간부터 압도적 질주를 선보였다. 43초73을 기록하며 가장 빠르게 앞서 나갔다. 일본이 거세게 추격했음에도 마지막 250m에서 흐름을 유지했다. 48초129를 기록해 일본의 맹추격을 따돌리고 결승선을 가장 먼저 통과했다.

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이번 아시안게임에서 카누 종목 두 번재 금메달이다. 전날 카약 4인승 500m 종목에서 한국 카누 사상 첫 금메달을 땄던 조광희와 김효빈은 이틀 연속 금빛 물살을 가르며 이번 대회 한국 선수단 첫 2관왕이 됐다. 조광희, 김효빈, 장상원, 최민규로 팀을 꾸린 한국 카누 스프린트 대표팀은 24일 일본 아이치현 미요시호 카누 경기장에서 열린 대회 카누 스프린트 남자 카약 4인승 500ｍ 결선(파이널 A)에서 1분22초587의 기록으로 금메달을 목에 걸며, 아시아 정상에 오른 바 있다. 당시에는 초반부터 레이스를 주도한 한국이다. 4번 레인에서 출발한 한국은 초반 스타트가 대단했다. 첫 250m 구간을 가장 빠르게 치고 나가며 40초44, 선두에서 흐름을 주도했다. 후반에는 중국의 추격이 거셌다. 바로 옆인 5번 레인에서 막판 속도를 높인 중국은 250m 구간에서 0.04초까지 한국을 바짝 추격했다. 하지만 한국의 집중력이 힘을 발휘했다. 끝까지 선두 자리를 놓치지 않으며 흐름을 이어간 한국은 2위 중국(1분22초842)을 단 0.255초 차이로 따돌리고 가장 먼저 결승선을 통과했다. 일본이 1분25초909로 동메달을 목에 걸었다. 이번 카약 2인승 500m에서도 질주를 보여주며 금메달을 목에 건 한국 카누다.

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대한민국 선수단의 이번 대회 11번째 금메달이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com