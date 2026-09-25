이럴 수가! 韓 탁구 좌절…장우진-박규현 男 복식, '다크호스' 北 0-3 완패[속보]

사진=연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]충격이다. 대한민국 남자 탁구가 '복병' 북한에 무너졌다.

장우진-박규현 조는 25일 일본 나고야의 스카이홀 도요타에서 열린 리정식-우태륭 조(북한)와의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 탁구 남자 복식 32강전에서 세트스코어 0대3(9-11, 6-11, 9-11)으로 패했다.

한국 남자 탁구는 분위기가 다운된 상태다. 일본과의 남자 단체전 4강전에서 매치스코어 0대3으로 패했다. 한국은 1994년 히로시마 대회부터 직전 항저우 대회까지 8회 연속 단체전 은메달을 획득했다. 이번엔 동메달을 목에 걸었다. 이번 대회 단체전은 동메달 결정전이 열리지 않는다. 준결승에서 패한 두 팀이 모두 동메달을 받는다.

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다시 뛰는 한국 남자 탁구. 한국은 임종훈-오준성 조가 32강전에서 가볍게 승리하며 분위기 반전을 하는 듯했다. 하지만 장우진-박규현 조는 '복병' 북한조에 완패했다. 1세트에선 첫 실점하며 다소 주춤했지만, 이내 집중력을 발휘해 추격했지만, 결국 9-11로 패했다. 2세트는 좀처럼 힘을 쓰지 못했다. 한때 0-6으로 크게 밀렸다. 한국은 이번에도 뒤늦게 추격했지만, 북한에 6-11로 경기를 내줬다. 3세트는 팽팽했다. 두 팀은 점수를 주고 받으며 7-7까지 팽팽했다. 그러나 상대에 연속 실점하며 9-11로 고개를 숙였다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com