대회 첫 2관왕 탄생! 주인공은 '에이스' 조광희-' 후계자' 김효빈!...카누 4인승에 이어 2인승 500m까지 금메달 싹쓸이[나고야 LIVE]

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[나고야=스포츠조선 박찬준 기자]대한민국 선수단의 첫번째 2관왕이 탄생했다.

주인공은 카누 스프린트 대표팀의 조광희, 김효빈이다. 조광희-김효빈 조는 25일 일본 아이치현 미요시 미요시호 카누 코스에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 카누 스프린트 남자 카약 2인승 500m 결승에서 1분31초859의 기록으로 가장 먼저 결승선을 통과했다. 한국 카누가 아시안게임 남자 2인승 500ｍ 종목에서 금메달을 목에 건 것은 1990년 베이징 대회의 천인식-박차근 조 이후 무려 36년 만이다.

전날 카약 4인승 500ｍ 종목에서 한국 카누 사상 첫 금메달을 합작했던 조광희와 김효빈은 이틀 연속 금빛 물살을 가르며 이번 대회 한국 선수단 첫 2관왕이 되는 영예를 안았다.

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이날 한국은 막판까지 피 말리는 접전 끝에 2위를 차지한 일본 조(1분 32초 176)를 불과 0.317초 차이로 따돌렸다. 첫 250ｍ 구간을 43초 73에 끊으며 전체 2위로 반환점을 돈 한국은 후반부 들어 매서운 스퍼트로 선두로 치고 나갔다. 후반 250ｍ 구간에서 출전팀 중 가장 빠른 기록(47초 616)을 내며 맹추격한 일본의 기세를 끝까지 뿌리쳤다.

한국 카누는 연이틀 금메달을 따며, 이번 대회 '팀코리아'의 새로운 희망으로 떠올랐다.

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전날 사고를 쳤다. 조광희, 김효빈, 장상원, 최민규로 팀을 꾸린 한국은 4인승 500ｍ 종목에서 금메달을 목에 걸었다. 이 종목에서 2회 연속 은메달을 목에 걸었던 한국 카누는 사상 첫 아시안게임 금메달을 획득했다. 2위 중국과의 격차는 불과 0.255초였다.

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'한국 카누의 에이스' 조광희는 이틀 연속 금메달을 가져가며 아시안게임 통산 4번째 금메달을 차지했다. 학창 시절 복싱과 육상을 거쳐 카누로 전향한 조광희는 고교 시절부터 국내에서는 적수가 없을 정도로 빼어난 기량을 과시하며 아시아 최강자로 성장했다.

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그의 원래 주 종목은 폭발적인 스피드를 요하는 남자 카약 1인승 200ｍ였다. 2014년 인천 대회와 2018년 자카르타-팔렘방 대회에서 연속으로 이 종목 금메달을 목에 걸며 전성기를 누렸다.

세계 무대에서도 경쟁력을 보였다. 생애 첫 올림픽 무대였던 2016년 리우 대회 남자 카약 1인승과 2인승 200ｍ에서 나란히 준결승에 올라 이목을 끌었고, 2020년 도쿄 대회에서도 K1 200ｍ 준결승 진출에 성공했다.

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하지만 항저우 대회부터 주력 종목인 1인승 200ｍ가 아시안게임 종목에서 제외되는 변수를 맞았다. 다인승 종목으로 눈을 돌려 새로운 활로를 개척했고, 이번 나고야에서 4인승과 2인승에서 모두 금메달을 차지했다.

김효빈 역시 제대로 사고를 쳤다. 체육 선생님의 권유로 카누를 시작한 김효빈은 첫 국제대회였던 2025년 난창 아시아선수권에서 아쉬움을 남겼지만, 2026년 아시아선수권에서는 4인승과 2인승에서 모두 은메달을 따냈다. '선배' 조광희를 믿고 따라간 그는 아시안게임에서 정상에 섰다.

카누 스프린트는 잔잔한 물결의 경기장에서 정해진 거리를 직선으로 달려 결승선 통과 순서로 순위를 가르는 종목이다. 카누 스프린트 종목 안에는 카누, 카약 등 2개 세부종목이 포함돼 있다. 카누는 배 위에서 한쪽 무릎을 꿇고 외날 노를 젓고, 카약은 덮개가 있는 배에 앉아 양날 노를 젓는 종목이다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com