'2분 만에 세트 WIN' 이 악문 '삐약이' 신유빈 경기력 되찾았다…혼합복식 동메달 확보→여자 단식 손쉽게 16강 진출

사진=연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]'삐약이' 신유빈이 경기력을 되찾았다.

신유빈은 25일 일본 나고야의 스카이홀 도요타에서 열린 치트라 라스미(인도네시아)와의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 탁구 여자 단식 32강전에서 세트스코어 4대0(11-3, 11-5, 11-2, 11-7)으로 이겼다.

세계 랭킹 11위 신유빈은 781위 치트라 라스미와 대결했다. 상대가 되지 않았다. 신유빈은 1, 2세트 연속 3분 만에 승리를 챙겼다. 3세트는 더욱 막강했다. 한때 0-7로 크게 앞섰다. 신유빈은 단 2분 만에 경기를 마쳤다. 신유빈은 4세트 초반 실수하며 상대에 리드를 허용했지만, 이변은 없었다. 마지막까지 집중해 16강행 티켓을 거머쥐었다.

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신유빈은 자타공인 한국 탁구 에이스다. 어린 시절부터 '탁구신동'으로 큰 관심을 모았던 신유빈은 수원 청명중 3학년이던 2019년 처음으로 태극마크를 달았다. 만 14세 11개월 6일의 나이로 최연소 국가대표 타이틀까지 얻었다. 그는 2023년 열린 항저우아시안게임에서 진지희와 여자 복식 금메달을 목에 걸었다. 한국 여자 복식에 무려 21년 만에 금메달을 안겼다. 분위기를 이어갔다. 신유빈은 2024년 파리올림픽에서도 임종훈과 혼합 복식 동메달을 획득했다. 전지희 이은혜와 함께한 여자단체전에서도 동메달을 거머쥐었다. 올림픽 여자탁구에서 멀티 메달을 획득한 건 1992년 바르셀로나 대회 현정화 이후 무려 32년 만이다.

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신유빈은 이번 대회에서 한 단계 더 높은 곳을 바라본다. 하지만 앞서 열린 여자 단체전에서 '숙적' 일본에 패해 결승 진출이 무산됐다. 그는 하야타 히나(일본)에 세트스코어 0대3(6-11, 7-11, 4-11)으로 밀렸다. 동메달을 목에 걸었다.

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다시 뛴다. 신유빈은 25일 열린 임종훈과의 혼합 복식 8강전에서 린윤주-쳉이칭 조(대만)를 세트스코어 3대2(11-7, 10-12, 11-8, 5-11, 12-10)로 잡고 동메달을 확보했다. 신유빈은 이어 열린 여자 단식 32강전에서도 가볍게 승리했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com