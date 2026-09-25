'미쳤다' 韓 배영 간판 이주호, 0.75초 차 200m 전체 2위 결선행! 대회 3번째 메달 청신호...여자 400m 혼계영도 메달 도전

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[스포츠조선 이현석 기자]한국 배영 간판 이주호(서귀포시청)가 남자 배영 200m 결선에 올랐다.

이주호는 25일 일본 도쿄 아쿠아틱스센터에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 경영 남자 배영 200ｍ 예선에서 1분58초90을 기록, 전체 2위로 10위까지 오르는 결선 무대에 올랐다.

예선 전체 1위는 다케하라 히데카즈(일본)가 차지했다. 이주호는 다케하라에 0.75초 뒤진 기록으로 터치패드를 찍었다. 메달 가능성에 대한 기대감을 키웠다. 쑹보루이(중국)가 1분59초59로 3위, 리샤브 다스(인도)가 2분00초53으로 4위를 기록했다. 배영 100ｍ에 이어 주 종목인 배영 200ｍ에 나선 이주호는 이날 오후 열리는 결승에서 금메달에 도전한다.

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이주호는 이번 대회 벌써 2개의 동메달을 목에 걸었다. 20일 100ｍ 결승에서 53초94의 기록으로 터치패드를 찍어 3위를 차지했다. 은메달을 목에 건 2위 다케하라 히데카즈(일본·53초93)와는 불과 0.01초 차이의 치열한 승부를 벌이며 화제를 모았다. 자카르타-팔렘방 대회와 항저우 대회에 이어 3회 연속 동메달이었다.

22일 남자 혼계영 400m에서도 메달을 추가했다. 이주호(배영), 최동열(평영), 양재훈(접영), 김영범(자유형)으로 팀을 꾸렸다. 결선에서 3분31초97의 한국신기록을 세우며 중국(3분27초89), 일본(3분28초70)에 이어 3위를 차지했다. 항저우에 이어 2회 연속 메달이었다.

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여자 접영 50ｍ 예선에서는 안세현(제주시청)이 26초44로 공동 6위, 이송은(전북원스포츠단)이 27초13, 공동 9위로 나란히 결선행에 성공했다. 남자 평영 50ｍ 예선에서는 최동열(강원특별자치도청)이 27초58, 전체 6위로 결승에 올랐다. 남자 자유형 400ｍ 예선 이호준(제주시청)은 3분54초12로 9위에 올라 결승에 합류했다. 아시안게임 사상 첫 경영 7관왕에 도전하는 장잔숴(중국)는 3분51초10, 4위로 예선을 통과했다.

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남자 접영 200ｍ 예선에서는 김민섭(경북체육회)이 2분00초27로 4위, 박정훈(대전광역시청)이 2분00초72로 5위에 나란히 이름을 올려 결승에 올랐다. 이은지(배영)∼박시은(평영·이상 강원특별자치도체육회)∼이송은(접영·전북원스포츠단)∼조현주(자유형·경북도청)가 나선 여자 혼계영 400ｍ 예선에서 한국은 4분05초83, 전체 3위로 결승에 진출했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com