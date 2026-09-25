'와 韓 경사' 사격 메달 추가!…추가은-홍수현 10m 공기권총 혼성 단체전 銀 [나고야 LIVE]

추가은·홍수현, 추석에 전한 은메달 (도요타[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 25일 일본 아이치현 종합사격장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 사격 혼성 단체 10ｍ 공기권총 결선. 은메달을 획득한 추가은(오른쪽)·홍수현이 인사하고 있다. 2026.9.25 image@yna.co.kr(끝)

추가은·홍수현, 은메달 추가 (도요타[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 25일 일본 아이치현 종합사격장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 사격 혼성 단체 10ｍ 공기권총 결선. 은메달을 획득한 추가은(오른쪽)·홍수현이 인사하고 있다. 2026.9.25 image@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 이종서 기자] 사격에서 또 하나의 메달이 나왔다.

추가은(임실군청)-홍수현(강원도청) 조는 25일 일본 아이치현 도요타시 종합사격장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 10m 공기권총 혼성 단체전 결선에서 478.0점을 쏴, 인도(484.6점)에 이은 2위에 올라 은메달을 땄다. 은메달은 2018년 이후 8년 만이다.

인도는 종전 아시아기록(481.3점)까지 깨는데 성공했다.

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앞서 여자 10ｍ 공기권총 개인전 금메달과 단체전 은메달을 따낸 추가은은 이번 아시안게임 세 번째 메달을 더했다.

개인전 4위에 그치면서 아쉬움을 삼켰던 홍수현도 메달을 품을 수 있게 됐다.

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첫 시리즈는 두 선수가 각각 다섯 발씩 쏜다. 한국은 첫 시리즈에서 98.1점을 기록, 103.0점을 기록한 인도에 이은 2위에 올랐다.

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두 번째 시리즈에서는 한국이 103.1점, 인도가 99.4점을 기록하면서 격차를 1.2점 차(한국 201.2점, 인도 202.4점)로 줄였다.

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인도는 타임을 부르며 숨 고르기에 들어갔다. 세 번째 시리즈에서는 인도가 달아나면서 격차가 3.3점 차로 벌어졌고, 한국은 2위를 유지했다.

사격 추가은·홍수현, 메달 도전 (도요타[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 25일 일본 아이치현 종합사격장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 사격 혼성 단체 10ｍ 공기권총 결선. 한국 추가은이 격발 전 호흡을 가다듬고 있다. 오른쪽은 홍수현. 2026.9.25 image@yna.co.kr(끝)

한 발씩 세 번 쏘는 두 번째 스테이지에서는 인도네시아가 탈락한 가운데 한국과 인도의 점수 차가 벌어졌다.

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3위 이란에게 추격을 허용하자 한국 벤치는 타임을 불렀다. 396.7점으로 1.3점 앞선 채 세 번째 시리즈에 나선 한국은 홍수현이 9.4점, 추가은이 10.4점을 쏴 이란을 0.7점 차로 제쳤고, 은메달 확보에 성공했다.

마지막 시리즈 집중력이 좋았지만, 인도 역시 만만치 않았다. 한국은 홍수현이 10.9점, 추가은이 10.8점을 쏴 7.2점 차로 쫓았다. 두 번째 발도 추가은이 10.5점을 쏘면서 6.2점 차가 됐다. 그러나 8.4점 차에서 6.6점 차로 좁히는데 그치면서 은메달로 만족해야만 했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

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