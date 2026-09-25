"미쳤다!" 안세영 초대박, 韓 여자 배드민턴 역대급 대진…사상 첫 '아시안게임 女 단식 2연패' 기대감 폭발

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[스포츠조선 김가을 기자]'세계 최강' 안세영이 역대급 대진표를 받아들었다.

안세영은 26일 일본 이치노미야 시립체육관에서 열리는 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 32강전을 시작으로 개인전 일정에 돌입한다. 안세영은 아시안게임 사상 첫 여자 단식 2연패를 대업을 정조준한다. 그는 앞서 열린 여자 단체전 준결승전에서 첫 주자로 나서 야마구치 아카네(일본·세계 랭킹 3위)와의 '미리 보는 결승전'을 승리로 장식했다. 그러나 한국이 매치스코어 1대3으로 패하며 결승 진출에 실패했다.

단체전에서 아쉬움을 남긴 안세영은 개인전에서 금메달에 도전한다. 32강전 상대는 세계 랭킹 426위의 카밀라 스마굴로바(카자흐스탄)다. 16강전에 오르면 라니트마 웨이헤나 리야나지(142위)-레한나 세르찬가(1076위) 승자와 실력을 겨룬다. 8강 상대로 유력한 선수는 세계 랭킹 5위 랏차녹 인타논(태국), 4강에 오르면 천위페이(중국·4위)와 미야자키 도모카(일본·7위)의 경기로 가려질 가능성이 크다.

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한국, 중국, 일본 등 배드민턴 강국이 밀집한 아시아 무대의 특성상 아시안게임은 '올림픽보다 우승하기 어렵다'는 평가를 받는다. 하지만 최근 안세영이 보여주는 독보적인 행보를 고려하면 대회 2연패에 대한 기대감은 그 어느 때보다 높다.

안세영은 자타공인 '절대 1강'이다. 과거 야마구치 아카네(일본), 천위페이, 타이쯔잉(대만) 등과 4강 구도를 형성했던 것과 다르다. 각종 기록이 이를 증명한다. 안세영은 지난해 단일 시즌 역대 최다승 타이기록(11승), 단식 선수 역대 최고 승률(94.8%), 역대 최고 누적 상금(100만 3175달러) 등 각종 영광을 작성했다. 올 시즌에도 지난 3월 전영오픈을 제외하고 단체전을 포함해 출전한 9개 대회에서 모두 금메달을 목에 걸었다. 특히 전영오픈 결승전 패배 이후 이번 대회 단체전까지 35연승 중이다. 승률 98％ 고지도 넘어섰다.

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물론 지금의 안세영에게 대진은 큰 의미가 없다. 안세영은 세계랭킹 2위 왕즈이(중국)를 상대로 최근 14차례 대결에서 13승 1패의 절대 우위를 점하고 있다. 현지에서 '공안증'(恐安症)이라는 신조어까지 만들었을 정도다. 3위 야마구치를 상대로도 최근 8연승 중이다. 한때 까다로운 상대였던 4위 천위페이에게도 최근 4연승을 달리고 있다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com