'송세라 2관왕 보인다' 여자 에페, 일본 45-40으로 꺾고 4강 진출 '동메달 확보'...남자 플뢰레도 4강행[나고야 LIVE]

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[나고야=스포츠조선 박찬준 기자]'세계 최강' 여자 에페 대표팀이 동메달을 확보했다. 송세라는 2관왕을 향한 힘찬 진격을 이어갔다.

송세라-이혜인-임태희가 나선 한국은 25일 일본 아이치현 스카이 엑스포홀에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 펜싱 여자 에페 단체전 8강에서 일본에 45대40으로 승리했다. 4강 진출을 확정한 여자 에페는 최소 동메달을 확보했다. 이번 대회는 3-4위전 없이 준결승 진출팀에게 동메달을 준다.

세계랭킹 1위인 여자 에페는 앞서 16강전에서 몽골을 45대20으로 손쉽게 제압했다.

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4강 길목에서 만난 한-일전. 한국은 압도적인 모습을 보였다. 첫 주자 임태희가 5-4로 앞서며 출발한 한국은 이어 송세라도 5-2로 우위를 보이며 격차를 벌렸다. 이혜인도 5-3으로 앞선 한국은 15-9까지 달아나며 사실상 승기를 잡았다.

한번도 리드를 내주지 않았던 한국은 마지막 라운드에서 상대 기시모토 린의 맹공에 잠깐 고전했지만, 결국 45점에 먼저 도달하며 승리를 확정했다.

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이 종목 2연패에 도전하는 어자 에페는 준결승에서 홍콩과 맞붙는다.

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한편, 남자 플뢰레 대표팀도 동메달을 확보했다. 개인전 동메달리스트 윤정현을 비롯해 임철우-이광현이 나선 남자 플뢰레는 8강에서 대만을 45대37로 제압했다.

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남자 플뢰레 역시 홍콩과 준결승전을 치른다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com