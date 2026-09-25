"초대박!" '단 0.75초' 韓 배영 간판 이주호 '전체 2위' 200m 결선 진출…'금메달 꿈 아니다'(종합)

사진=연합뉴스

사진=연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 수영 도전은 아직 끝나지 않았다. 한국 배영 간판 이주호(서귀포시청)가 또 하나의 금메달을 정조준한다.

이주호는 25일 일본 도쿄 아쿠아틱스센터에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 배영 200ｍ 예선에서 1분58초90을 기록했다. 전체 2위로 상위 10명이 겨루는 결승 무대에 올랐다. 예선 전체 1위는 1분58초15인 다케하라 히데카즈(일본)가 차지했다. 이주호는 다케하라에 단 0.75초 밀려 메달 가능성을 높였다. 배영 100ｍ에 이어 주 종목인 배영 200ｍ에 나선 이주호는 이날 오후 열리는 결승에서 금메달에 도전한다. 이주호는 역대 아시안게임에서 항저우 대회 이 종목 은메달을 포함해 은메달 2개와 동메달 8개를 획득했다.

사진=연합뉴스

여자 접영 50ｍ 예선에서는 안세현(제주시청)이 26초44로 공동 6위, 이송은(전북원스포츠단)이 27초13, 공동 9위로 나란히 파이널 무대에 올랐다. 이은지(배영)-박시은(평영·이상 강원특별자치도체육회)-이송은(접영·전북원스포츠단)-조현주(자유형·경북도청)가 나선 여자 혼계영 400ｍ 예선에서 한국은 4분05초83, 전체 3위로 결승에 진출했다.

Advertisement

남자 평영 50ｍ 예선에서는 최동열(강원특별자치도청)이 27초58, 전체 6위로 결승에 올랐다. 남자 자유형 400ｍ 예선 이호준(제주시청)은 3분54초12, 9위로 결승행 티켓을 챙겼다. 남자 접영 200ｍ 예선에서는 김민섭(경북체육회)이 2분00초27로 4위, 박정훈(대전광역시청)이 2분00초72로 5위에 나란히 랭크돼 결승에 올랐다.

한편, 한국 수영은 이번 대회에서 종전까지 금메달 1, 은메달 5, 동메달 11개를 목에 걸었다.

Advertisement

김가을 기자 epi17@sportschosun.com