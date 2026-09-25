대한민국 3X3 농구 대형 사고 쳤다! 한국 역대 최초 금메달 보인다, 8년 만에 결승 진출 쾌거...필리핀과 4강 21-9 셧아웃 승리

사진=아시안게임 조직위원회

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[스포츠조선 이현석 기자]대한민국 남자 3X3 농구가 필리핀을 제압하고 결승에 올랐다.

한국 남자 3X3 농구 대표팀은 25일 일본의 긴조후토역 특설 코트에서 열린 필리핀과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 4강전에서 21대9 셧아웃 승리했다.

한국은 조별리그에서 태국, 일본, 싱가포르를 연거푸 격파하며 토너먼트에 진출했다. 이후 8강에서는 중국을 22대13으로 완파했다. 대학 선수들로 구성된 이번 대회 남자 3대 3 농구 대표팀은 이주영과 김승우(이상 연세대), 이동근(고려대), 구민교(성균관대)가 고르게 활약하며 상대를 제압했다.

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4강 상대인 필리핀 또한 조별리그에서 전승, 이후 8강에서 대만을 21대19로 꺾고 올라온 난적이었다. 다만 한국으로서는 결승행을 위해선 반드시 꺾어야 할 상대였다.

시작부터 외곽포가 터졌다. 이주영이 2점슛을 작렬하며 2-0, 기선을 제압했다. 뒤이어 곧바로 이동근의 스틸 후 2점슛이 터지며 한국은 0-4까지 달아났다. 김승우가 곧바로 골밑을 파고드는 슈팅으로 5-0까지 격차를 벌렸다. 필리핀은 한 점을 따라갔지만, 이후 2점슛 파울을 범하며 곧바로 자유투를 내줬다. 이동근은 2개를 모두 성공시키며 순식간에 한국은 7-1로 분위기를 주도했다.

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필리핀 수비의 틈을 집요하게 파고들었다. 김승우가 자유투를 얻어내며 어느새 경기는 10-2까지 벌어졌다. 한국의 득점포는 식을 줄 몰랐다. 김승우의 외곽포로 다시 2점을 추가한 한국은 13-3, 필리핀은 타임아웃을 요청하며 끊어가는 수밖에 없었다. 득점이 끝이 아니었다. 끈질긴 수비로 필리핀의 연계가 좀처럼 원활하지 못했다. 반면 한국은 이주영이 직접 골밑을 파고드는 화려한 아이솔레이션 플레이로 한 점을 추가했다.

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필리핀도 추격의 흐름을 완전히 놓지는 못했다. 조금씩 집중력을 끌어올려 격차를 좁히고자 했다. 다만 한국의 수비를 쉽사리 뚫지 못했다. 부진한 외곽포도 문제였다. 2점슛 시도 5개가 모두 허공을 갈랐다. 반면 한국은 구민교가 득점 이후 앤드원까지 얻어내며 16-5까지 흐름을 이어갔다. 이후에도 한국은 깔끔한 연계로 필리핀 수비를 파고들어 골밑에서 득점을 터트렸고 19-9, 사실상 승기를 잡았다. 한국은 이주영의 마지막 2점슛이 림을 가르며, 21-9, 셧아웃 승리를 만들었다.

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결승에 오른 한국은 이어지는 준결승 카타르-이란전의 승자와 금메달을 두고 다툰다. 역대 최고 성적은 정식 종목으로 채택됐던 2018년 자카르타-팔렘방 대회 은메달이다. 이번에는 더 높은 곳을 바라볼 기회를 얻었다.

한편 여자 3X3 농구는 4강전에서 일본에 8대19로 완패했다. 다만 아직 메달 기회가 남았다. 25일 오후 6시 태국과 동메달 결정전을 벌일 예정이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com