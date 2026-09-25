'충격' "내 롤모델은 안세영" 태국 배드민턴 공주 도핑 적발, 징계 확정되나..."B 샘플 검사 중, 선수 부주의로 발생 가능성 있어"

사진=피차몬 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]피차몬 오파트니푸스의 징계 가능성이 커지고 있다.

태국의 시암스포츠는 25일(한국시각) '피차몬은 B 샘플의 검사 결과를 기다리고 있다. 상태에 대한 우려가 커지고 있다'고 보도했다.

시암스포츠는 '푸차몬은 현재 B 샘플 결과가 26일에 나올 예정이다. 유죄 판결이 나올 경우 정부는 처벌 수위를 낮추기 위해 상황 규명에 적극적으로 협조할 것이라고 밝혔다. 태국 체육부 장관은 선수가 현재 심적으로 힘든 시간을 보내고 있다며 정부가 전폭적인 지원을 아끼지 않을 것이라고 강조했다'고 전했다.

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사진=피차몬 SNS 캡처

국제도핑검사기구(ITA)는 21일 공식 홈페이지를 통해 '아시아올림픽평의회(OCA)를 대신하여 국제도핑검사기구는 배드민턴 선수 피차몬의 검체에서 금지 약물인 푸로세미드가 검출되었다고 발표한다'고 공식 발표했다.

ITA는 '푸로세미드는 세계반도핑기구(WADA) 금지 목록에 이뇨제 및 도핑 은폐제로 등재되어 있다. 경기 내외를 막론하고 모든 상황에서 사용이 금지되어 있으며, 특정 물질로 분류된다. 운동선수들이 빠른 체중 감량을 위해 체내 수분을 배출하는 데 사용될 수 있다. 해당 샘플은 ITA가 17일 일본 나고야에서 실시한 경기 외 도핑 검사 중에 채취한 것이다'고 밝혔다.

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푸로세미드는 나트륨·염소 재흡수를 억제해 수분·전해질 배설을 증가시키는 이뇨제의 일종이다. 부종을 제거하기 위해 간이나 신장, 심장 등이 좋지 않은 환자에게 사용하는 약물이다. 이는 과거 다른 금지 약물 복용을 감추기 위한 용도, 계체량을 위한 체중 감량 목적 등으로 활용되며 금지 약물로 지정됐다.

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사진=피차몬 SNS 캡처

충격적인 소식이다. 2007년생 피차몬은 배드민턴 여자 단식에서 떠오르는 샛별이다. 그는 2023 세계주니어선수권대회에서 우승을 차지하면서 두각을 드러냈고, 귀여운 외모로 큰 인기를 끌고 있어 '태국 공주'라는 별명을 얻었다. 자신의 롤모델을 안세영이라고 밝히기도 했다. 2026시즌부터 크게 성장해 지난 1월 인도네시아 마스터스 여자 단식 결승까지 올라가는 호성적을 거두기도 했다. 하지만 그런 그녀가 대회 참가 직전 진행한 도핑 검사에서 적발되며, 아시안게임 출전은 불발됐다. 푸차몬은 태국으로 돌아간 것으로 알려졌다.

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징계 가능성도 적지 않은 것으로 보인다. 선수 부주의 문제일 수 있다는 주장도 제기됐다. 태국의 라인투데이는 '선수들로부터 받은 초기 정보에 따르면 해당 물질은 국소 소염제 사용과 관련이 있을 수 있으며 , 선수들의 부주의로 인해 발생했을 가능성이 있다'고 설명했다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com