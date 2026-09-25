'삐약이 벌써 3승!' 韓 탁구 에이스 신유빈 기세 제대로 올랐다…'짜릿한 역전승' 주천희와 女 복식 8강 진출[속보]

사진=연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]신유빈-주천희 조가 8강에 올랐다.

신유빈-주천희 조는 25일 일본 나고야의 스카이홀 도요타에서 열린 라이 클로에-탄자오윤 조(싱가포르)와의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 탁구 여자 복식 16강전에서 세트스코어 3대1(8-11, 11-3, 11-5, 11-6)로 역전승했다.

신유빈은 오늘만 벌써 세 번째 경기였다. 그는 앞서 임종훈과 짝을 이뤄 혼합 복식 8강전을 치렀다. 린윤주-쳉이칭 조(대만)를 세트스코어 3대2(11-7, 10-12, 11-8, 5-11, 12-10)로 이기며 4강에 올랐다. 동메달을 획득했다. 이번 대회는 준결승 패배시 동메달 결정전 없이 동메달을 확정한다. 신유빈은 뒤이어 열린 여자 단식 32강전에서 치트라 라스미(인도네시아)를 세트스코어 4대0(11-3, 11-5, 11-2, 11-7)으로 이겼다.

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세 번째 경기는 주천희와 합을 맞춘 여자 복식이었다. 라이 클로에-탄자오윤 조와 대결했다. 한국은 1세트 초반 밀리는 모습을 보였지만 야금야금 추격했다. 그러나 격차를 좁히지 못한 채 8-11로 밀렸다. 한국이 반격에 나섰다. 2세트 한때 6-1로 앞서며 분위기를 끌어갔다. 한국은 11-3으로 가볍게 경기를 원점으로 돌렸다. 기세를 올린 한국은 막을 수 없었다. 3세트를 11-5로 가볍게 제압했고, 4게임도 빠르게 끝내며 8강행 티켓을 챙겼다.

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신유빈의 도전은 여기서 끝이 아니다. 그는 잠시 후 린스둥-콰이만 조(중국)와 혼합 복식 준결승전을 치른다. 임종훈-신유빈 조는 린스둥-콰이만 조와 상대 전적에서 1승3패로 열세다. 하지만 가장 최근 대결인 2025년 12월 월드테이블테니스(WTT) 홍콩 파이널스 4강전에선 3대1로 이겼다. 당시 린스둥-콰이만 조가 세계 1위, 임종훈-신유빈 조는 2위였다. 임종훈-신유빈 조는 이 경기 승리의 여세를 몰아 결승에서 당시 세계 3위이자 단식 최강자들로 구성된 중국의 왕추친-쑨잉사 조까지 물리치고 정상에 올랐다. 세계 1위로 뛰어오른 임종훈-신유빈 조는 이번 대회 금메달을 정조준한다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com