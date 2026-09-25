"죄송합니다, 정말 죄송합니다" 은메달 따고 눈물 '펑펑' 日 배드민턴 요정, 단식 대진표도 날벼락...4강 올라도 '승률 0%' 안세영 상대 유력

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]'일본 배드민턴 기대주' 미야자키 도모카의 여자 단식 여정도 쉽지 않을 전망이다.

일본의 도스포웹은 24일 '미야자키의 눈에서 눈물이 반짝였다'라며 미야자키의 경기 후 인터뷰를 조명했다.

도스포웹은 '미야자키는 단체전 단식에 출전했으나, 패배 흐름을 뒤집지는 못했다'며 '이제 단식 경기에 나선다. 미야자키는 각오를 다졌다'고 전했다.

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일본 여자 배드민턴 대표팀은 마지막 순간에 좌절했다. 일본은 24일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단체전 결승전에서 중국에 세트스코어 0대3으로 패배했다.

사진=X 캡처

아쉬운 마무리다. 한국까지 꺾으며 결승에 올랐던 일본이기에 기대감이 컸다. 4강 당시 오직 안세영에게만 패배를 내줬다. 야마구치 아카네가 안세영에 1-2로 무너졌으나, 이후 제2경기, 제4경기 복식을 모두 승리했다. 제3경기 단식에서도 심유진을 미야자키가 제압하며 한국을 상대로 뛰어난 경기력을 선보였다.

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하지만 중국의 벽은 높았다. 1세트부터 야마구치가 왕즈이에게 무너졌다. 첫 게임을 21-14로 잘 잡았음에도, 이후 2경기를 모두 내준 야마구치는 패배 후 눈물을 참지 못했다. 복식도 상황은 다르지 않았다. 후쿠시마 유키-마츠모토 마유 조가 무너지며 수세에 몰렸다.

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제3경기를 책임진 주인공이 바로 미야자키, 이미 경쟁력을 보여준 선수이기에 기대감이 컸다. 하지만 중국의 베테랑 천위페이는 미야자키를 능수능란하게 제압했다. 결과는 미야자키의 0대2 패배, 결국 일본은 반전을 만들지 못하고 패배하며 은메달에 만족해야 했다.

로이터연합뉴스

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미야자키는 패배 이후 눈물을 흘리며 일본 국민들에게 사과의 말을 전했다. 그는 "좀처럼 잘 풀리지 않는 경기였다. 정말 죄송합니다"라며 "팀에 기여하지 못해 정말 분한 마음이 들었다. 시작은 좋았고, 상대도 쉽게 흐름을 내주지 않았다. 그럴 때 어떻게 해야 할지 잘 모르겠다. 좀 정리되지 않지만, 마지막에도 그 여파가 조금 남아버렸다"고 했다.

단식으로 향하는 미야자키는 "내 뜻대로 플레이하지 못한 것은 아쉽지만, 단체전에서 많은 좋은 경험을 쌓을 수 있었다. 그 경험을 개인전에 살려 더 좋은 플레이를 하고 싶다"고 했다.

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AFP연합뉴스

다만 대진표는 미야자키의 편이 아니다. 여자 단식의 경우 미야자키로서는 사실상 최악의 구성을 마주하게 됐다. 64강을 부전승으로 통과한 미야자키의 32강 상대는 케를렌바타르 사라구아(몽골)이다. 16강은 푸살라 신두(인도)가 유력하다. 이후 8강부터가 고난길이다. 단체전 패배를 안긴 천위페이가 유력 상대다. 만약 4강에 오른다면 최악의 상대를 마주한다. 바로 안세영이다. 미야자키는 안세영 상대 8전 전패, 승률 0%를 기록 중이다.

눈물로 개인전 활약을 예고했던 미야자키 앞에 고난길이 펼쳐졌다. 메달을 노리는 도전이 성과를 거두기 위해선 안세영을 피할 수는 없게 됐다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com