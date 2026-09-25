[속보]'1m36 엄지공주 황서현이 해냈다!" 평균대 무결점 기적金! 86 서선앵 이후 40년만의 금메달, 여서정 이어 40년만의 멀티메달 쾌거![아이치-나고야아시안게임]

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[스포츠조선 전영지 기자]'1m36의 엄지공주' 황서현(17·인천체고)이 해냈다.

'여자체조 대표팀 막내' 황서현은 25일 오후 펼쳐진 아이치-나고야아시안게임 여자 평균대 결선에서 깔끔한 연기로 14.700점(난도 6.6점, 실시 8.100점)의 최고득점으로 17세의 나이에 생애 첫 금메달을 목에 걸었다.

금메달이 유력했던 중국 추치위안이 평균대에서 떨어지는 큰 실수를 하며 14.566점(난도 6.4, 8.166점)으로 미끄러졌고 일본 에이스 오카무라 마나(14.300점), 스기하라 아이코(13.766점) 역시 잇달아 실수를 하며 2-3위에 머문 상황.

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전체 파이널리스트 중 5위로 결선에 진출, 7번째로 평균대에 올라선 황서현은 첫 아시안게임으로 믿어지지 않을 만큼 침착했다. 야무지고 안정적인 연기로 실수 없는 연기를 펼쳐보였다..

마지막 착지 동작에서 한발 밀렸지만 최고점 획득이 예상되는 완벽에 가까운 연기. 민아영 여자체조대표팀 감독이 기특한 제자를 따뜻하게 포옹하며 아낌없는 칭찬을 전했다. 동료 선수들도 엄지를 치켜들며 2009년생 어린 선수의 무결점 연기에 박수를 보냈다.

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피말리는 기다림 후 14,700점이 점수가 발표되는 순간 황서현이 두팔을 번쩍 치켜들며 환호했다. 언더독의 은메달 확보. 세계를 호령하는 중국, 일본 아시아 체조 에이스들도 놀라움을 감추지 못했다.

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마지막 8번째로 평균대에 오른 북한 에이스 박은정이 초반 큰 실수를 하며 사실상 금메달을 예약했다.

금메달이 확정되는 순간 엄지공주가 함박웃음을 지었다. 1986년 서울 대회 서선앵 이후 40년 만의 이 종목 금메달, 40년 만에 여서정의 금메달에 이어 첫 멀티 골드를 목에 걸며 활짝 웃었다.

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황서현은 평균대 스페셜리스트로 중학교 시절인 2024년 주니어아시아선수권에서 금메달, 시니어 무대에 올라온 지난해 제천아시아선수권에서도 금메달을 획득했고, 지난 6월 중국 쭌이에서 열린 아시아선수권에서도 동메달을 목에 걸며 이 종목 포디움을 예고했다. 그러나 세계선수권 메달리스트들이 즐비한 이 종목에서 금메달은 미처 예상치 못했던 터. 모두가 실수할 때 자신의 100%를 펼쳐보인 강심장 체조 소녀가 깜짝 금메달을 가져갔다.

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여자체조 국가대표 출신으로 첫 사령탑에 오른 민아영 감독은 "우리 팀 막내이고 첫 아시안게임인데 '평소 하던 대로, 네가 할 수 있는 것만 하면 된다'고 했는데 실수 없이 정말 잘해줬다. 너무 기특하다"며 칭찬을 아끼지 않았다. 대한체육회 미디어 가이드북에 공개된 1m33.8의 키를 언급하자 민 감독은 "그새 키가 좀 컸다. 1m36"이라고 웃으며 정정했다. 키 1m36, 33.9kg의 엄지공주가 아시아 정상에 우뚝 섰다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com