"초대박" 韓 체조 겹경사 터졌다! '도마공주' 여서정→'엄지공주' 황서현, 40년 만의 '멀티 금메달' 합작

Asian Games - Aichi-Nagoya 2026 - Artistic Gymnastics - Nagoya City General Gymnasium, Nagoya, Japan - September 25, 2026 Gold medallist South Korea's Seohyun Hwang celebrates winning the Women's Balance Beam Final REUTERS/Edgar Su

Asian Games - Aichi-Nagoya 2026 - Artistic Gymnastics - Nagoya City General Gymnasium, Nagoya, Japan - September 25, 2026 Gold medallist South Korea's Seohyun Hwang celebrates winning the Women's Balance Beam Final REUTERS/Edgar Su

여서정, 금빛 미소 (나고야=연합뉴스) 이동해 기자 = 24일 일본 나고야 종합체육관 레인보우홀에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 기계 체조 여자 도마에서 금메달을 차지한 여서정이 미소 짓고 있다. 2026.9.24 eastsea@yna.co.kr(끝)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 여자 체조가 40년 만에 겹경사를 맞았다.

2009년생 황서현(인천체고)이 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자 평균대 결선에서 '깜짝' 금메달을 목에 걸었다.

황서현은 25일 일본 나고야시 종합체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 평균대 결선에서 7번째 순서로 평균대에 올랐다. 그는 난도 6.6, 실시 8.100점으로 14.700점을 기록했다. 8명의 선수 중 가장 높은 곳에 오르며 금메달을 목에 걸었다. 한국 여자 체조가 평균대에서 정상에 오른 것은 1986년 서신앵 이후 40년 만의 일이다.

Advertisement

여기서 끝이 아니다. 한국은 전날 '도마공주' 여서정이 정상에 오르며 단일 대회에서 금메달 2개를 수확했다. 한국 체조가 멀티 금메달을 딴 것도 40년 만의 일이다. 여서정은 도마 결선에서 14.483점으로 1위에 오르며 금메달을 획득했다. 특히 여서정은 2018년 자카르타-팔렘방 대회에 이어 아시안게임에서만 두 개의 금메달을 목에 거는 역사를 썼다.

Asian Games - Aichi-Nagoya 2026 - Artistic Gymnastics - Nagoya City General Gymnasium, Nagoya, Japan - September 25, 2026 South Korea's Seohyun Hwang reacts during the Women's Balance Beam Final REUTERS/Edgar Su

Asian Games - Aichi-Nagoya 2026 - Artistic Gymnastics - Nagoya City General Gymnasium, Nagoya, Japan - September 25, 2026 Gold medallist South Korea's Seohyun Hwang celebrates winning the Women's Balance Beam Final REUTERS/Edgar Su

이번 대회 기계체조 대표팀 막내 황서현은 '엄지공주'로 불린다. 1m36-33.9㎏의 작은 체구 때문이다. 하지만 이날은 가장 높게 날았다. 개인 첫 아시안게임이란 사실이 믿기지 않을 정도로 침착했다. 밝은 표정으로 평균대에 오른 황서현은 안정적인 연기로 클린 연기를 선보였다. 앞서 중국 중치위안(14.566점), 일본 오카무라 마나(14.300점), 스기하라 아이코(13.766점) 등이 실수로 주춤한 것과 180도 다른 모습이었다. 연기를 마친 황서현은 살짝 울컥한 모습이었지만, 이내 활짝 웃으며 민아영 여자체조대표팀 감독과 따뜻하게 포옹했다. 황서현은 마지막 순서로 나선 북한 박은정이 실수를 범하며 사실상 금메달을 확정했다.

Advertisement

김가을 기자 epi17@sportschosun.com