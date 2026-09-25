'미쳤다' 韓 여자 에페 사고 칠 준비 완료! 2회 연속 결승 진출, 금메달까지 한 걸음...4강전 싱가포르 45-35 완벽 제압

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[스포츠조선 이현석 기자]한국 펜싱 여자 에페 대표팀이 2026년 아이치-나고야 아시안게임 단체전 결승에 올랐다.

한국 펜싱 여자 에페 대표팀은 25일 일본 아이치현 도코나메의 아이치 스카이 엑스포에서 열린 대회 단체전 준결승에서 싱가포르를 45대35로 제압했다. 결승 진출과 함께 은메달을 확보했다.

세계랭킹 1위인 여자 에페는 앞서 16강전에서 몽골을 45대20으로 손쉽게 제압했으며, 8강에서 일본에 45대40으로 꺾었다. 4강 진출을 확정하며 동메달을 확보했던 한국은 이제 2연패에 도전한다. 2023년 열린 2022 항저우 아시안게임에서 21년 만에 아시안게임 단체전 정상 탈환에 성공했던 여자 에페 대표팀은 오후 7시 20분 예정된 결승전까지 승리한다면 두 대회 연속 금메달을 목에 건다.

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송세라(부산광역시청), 임태희(계룡시청), 이혜인(울산광역시청), 양승혜(한국체대)로 구성된 한국은 임태희, 송세라, 이혜인이 출전했다. 1라운드 임태희가 먼저 나섰다. 5-2로 주도하며 경기를 끌어갔다. 송세라도 2라운드 10-5로 격차를 벌렸다. 승부처는 6라운드, 송세라가 30-23까지 격차를 벌려 사실상 승기를 잡았다. 이후 이혜인과 임태희가 격차를 유지했고, 9라운드에서 송세라가 다시 한번 45-35를 만들며 승리했다.

4강부터 이미 압도적이었다. 한국은 압도적인 모습을 보였다. 첫 주자 임태희가 5-4로 앞서며 출발한 한국은 이어 송세라도 5-2로 우위를 보이며 격차를 벌렸다. 이혜인도 5-3으로 앞선 한국은 15-9까지 달아나며 사실상 승기를 잡았다. 한번도 리드를 내주지 않았던 한국은 마지막 라운드에서 상대 기시모토 린의 맹공에 잠깐 고전했지만, 결국 45점에 먼저 도달하며 승리를 확정했다.

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한편 남자 플뢰레는 홍콩에 41대45로 패하며 동메달을 확정했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com