'아 1점 차' 세계 新 넘었지만, 만리장성 높았다…그래도 AG 銀 쾌거, 모두가 응원했기에 가능했다 [나고야 LIVE]

장국희. 사진제공=KT스포츠

은메달 획득한 사격 이종준-장국희 (도요타[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 24일 일본 아이치현 종합 사격장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 사격 스키트 혼성 단체전 결선에서 대한민국 이종준-장국희가 연습사격을 하고 있다. 2026.9.24 dwise@yna.co.kr(끝)

Advertisement

Advertisement

[나고야=스포츠조선 이종서 기자] 모두가 하나돼 응원했다. 첫 아시안게임 메달은 그만큼 값졌다.

장국희(KT)-이종준 조는 24일 일본 아이치현 종합사격장에서 열린 대회 결선에서 51점을 기록해 중국의 뤼젠린-장이팅 조(52점)에 1점 부족한 2위를 기록했다. 종전 세계 신기록(47점)을 넘었지만, 중국의 벽을 넘지 못했다.

장국희는 2023년 열린 항저우아시안게임에도 나갔던 장국희는 두 번째 아시안게임에서 첫 메달을 걸었다.

Advertisement

모두가 간절하게 염원했던 메달이었다. 이날 사격장에는 KT 사격단 박하준, 정승우를 비롯해 KT 사격단 송남준 감독과 스태프들도 현지 방문해 첫 메달 응원했다.

메달 획득 후 장국희는 "이번 아시안게임만큼은 메달 색깔과 상관 없이 꼭 시상대 위에 서고 싶었다. 훈련을 열심히 했는데 함께 잘해준 이종준 선수를 포함해 멀리까지 와서 든든한 버팀목이 되어주신 부모님, 현장에서 응원해준 KT 구단에도 정말 감사드린다. 어제까지 다소 아쉬움은 있었지만, 자신감을 되찾고 목표를 달성하며 대회를 마칠 수 있어 다행이다. 이제 시작이라 생각하고 더욱 높이 올라갈 수 있는 선수가 되겠다"고 소감을 전했다.

장국희. 사진제공=KT스포츠

Advertisement

장국희의 부친 역시 스포츠계에 몸을 담고 있다. 대한장애인볼링협회장이다. 장석창 협죄장은 딸의 메달 소식에 "스키트 혼성 종목 출전 선수가 역대 최고의 조합이라고 생각했기에 메달권에 갈 수 있을 것이라고는 기대했다. 나도 체육 분야에 있다보니 많이 떨리지 않을 것이라고 생각했는데 결선 막판으로 갈수록 조금 긴장은 됐었다. 국희가 긴장감을 잘 이겨준만큼 이번 대회로 인해 한 단계 더 성장할 것이라고 믿는다. 정말 자랑스럽다. 아이가 정말 열심히 훈련을 했는데 좋은 성적을 거두게 되어 정말 기쁘다. 응원해주고 지도해주신 소속팀 송남준 감독님과 KT 구단께도 감사드린다"고 했다.

Advertisement

10m 공기소총 대표 선수인 박하준(KT) 또한 동료의 메달을 기뻐했다. 박하준은 이번 아시안게임에서 10ｍ 공기소총 혼성 단체전 은메달, 남자 10ｍ 공기소총 단체전 동메달을 땄다.

Advertisement

박자훈은 "이번 대회 개인 경기 일정이 끝나 사격장을 찾아 친구인 (장)국희를 응원했다. 국가대표팀과 소속팀 동료로서 은메달 획득한 것을 정말로 축하하고 나도 덩달아 기쁘다. 마지막에 아쉽게 금메달까지 획득하지는 못했지만, 어떤 마음인지를 누구보다 잘 알기에 그동안 고생했다고 말해주고 싶다. 아시안게임 첫 메달도 획득했고, 이제는 11월 초 세계 선수권 중요한 대회가 남아있는데 함께 훈련하며 힘냈으면 좋겠다"고 이야기했다.

김종현 KT 사격단 코치는 해설위원으로 장국희의 메달을 지켜봤다. 김종현 코치는 "국희가 정말 좋은 모습을 보여줬다. 스스로는 만족하지 않겠지만 아시안게임 전 대회에서도 좋은 기록을 쏘고 있었고, 아시안게임에 와서도 세계신기록을 경신하는 훌륭한 모습을 보여줬다고 생각한다. 본인도 그 흐름을 이어나가기 위해 코치진에서 말릴 정도로 열심히 했고 모두가 분명 인정하는 부분이다. 메달 획득 너무너무 축하하고 자랑스럽다고 전하고 싶다"고 말했다.

Advertisement

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com