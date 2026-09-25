韓 승마 해냈다! 3년 전 노메달 굴욕 극복, '1위와 2.883점 차' 마장마술 단체전 은메달...남동헌 개인 최고점

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]한국 승마 대표팀이 3년 전 노메달의 굴욕을 이겨내고 아시안게임 마장마술 단체전에서 은메달을 목에 걸었다.

한국 승마 대표팀은 25일 일본 도쿄 승마 공원에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 승마 마장마술 단체전 결승에서 최종 205.265점을 획득해 은메달을 목에 걸었다. 1위 중국이 208.148점으로, 한국을 2.883점 차로 제치고 금메달을 수확했다. 3위는 일본(204.117점)이었다.

사진=남동헌 SNS 캡처

승마 마장마술은 가로 20ｍ, 세로 60ｍ의 평탄한 경기장(마장) 안에서 기수가 말에게 지시를 내려 정해진 경로를 따라 걷기, 뛰기 등 다양한 동작을 연기하는 종목이다. 심판진이 말의 보폭과 리듬, 기수와 말의 교감, 동작의 정확성 및 예술성 등을 종합적으로 평가해 만점 대비 획득한 백분율 점수로 순위를 가린다. 섬세한 움직임이 요구돼 '말 위의 발레'로도 불린다.

Advertisement

한국 승마는 아시안게임 이 종목에서 오랜 기간 최강국으로 위상이 대단했다. 1986년 서울 대회에서 처음 단체전 금메달을 딴 한국은 1998년 방콕 대회부터 2014년 인천 대회까지 5회 연속 금메달을 휩쓸었다. 밀리는 법이 없었다. 하지만 최근 기류가 달라졌다. 자카르타-팔렘방 대회에서 일본에 밀려 은메달에 그쳤다. 이후 항저우 대회에서는 인도, 중국, 홍콩에 메달을 내주며 고개를 숙였다. 남동헌, 김시우, 이명석, 도현우로 구성된 한국 승마 대표팀은 이번 대회 만회를 노렸다. 단체전은 출전 선수 4명 중 상위 3명의 점수를 합산해 최종 순위를 가렸다.

자카르타·팔렘방 대회에서 은메달을 합작했던 '베테랑' 남동헌은 마필 레오니다스와 호흡을 맞춰 70.559점을 획득하며 팀 내 최고점을 기록했다. 은메달 획득을 위한 발판을 마련했다. 개인 선수로서는 최고점이었다. 출전 선수 중 가장 빼어난 경기력을 뽐냈다. 뒤이어 이명석(마명 로세티)이 67.971점, 도현우(마명 니나 리치 MP)가 66.735점을 받으며 은메달을 위한 점수를 합작했다. 김시우(마명 서 휴버트)는 62.935점을 기록해 팀 총점에는 반영되지 않았으나 끝까지 혼신의 연기를 펼쳤다.

Advertisement

개인전 첫 관문을 겸하는 단체전을 우승으로 산뜻하게 장식한 마장마술 대표팀은 26일 개인전 2차전을 치른다. 27일 결승 무대에서 금메달에 도전한다.

Advertisement

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com