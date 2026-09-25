[속보]아깝다! '단 0.16초 차' 韓 배영 간판 이주호 은메달 추가…항저우에 이어 2연속 은메달 '환호'

사진=연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]한국 배영 간판 이주호(서귀포시청)가 값진 은메달을 목에 걸었다.

이주호는 25일 일본 도쿄 아쿠아틱스센터에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 배영 200ｍ 결승에서 1분56초58를 기록하며 전체 2위로 터치패드를 찍었다. 1위 다케하라 히데카즈(일본)에 단 0.16 밀린 2위였다. 다케하라는 1분56초42를 기록했다. 배영 100ｍ에 이어 주 종목인 이주호는 배영 200ｍ에서 은메달을 추가했다. 이로써 이주호는 역대 아시안게임에서 직전 항저우 대회 이 종목 은메달을 포함해 은메달 3개와 동메달 6개를 획득했다.

그는 앞서 열린 예선에서 1분58초90을 기록했다. 전체 2위로 상위 10명이 겨루는 결승 무대에 올랐다. 예선 전체 1위는 1분58초15인 다케하라가 차지했다. 이주호는 다케하라에 0.75초 밀려 메달 기대감을 높였다.

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결승 무대 5번 레인에서 출발한 이주호는 0.58, 전체 2위로 스타트했다. 그는 50m 구간을 27초30으로 통과했다. 줄곧 2, 3위권을 지킨 이주호는 1분56초58를 기록하며 은메달을 목에 걸었다.

한편, 이번 대회 수영은 25일 레이스를 끝으로 막을 내렸다. 김효열 총감독은 "2024년 파리올림픽에서는 개인전 메달을 놓쳐 아쉬움이 컸다. 지금은 김영범이라는 새로운 카드가 합류했고 김우민의 회복 기간도 2년이면 충분하다. (2년 뒤) LA 올림픽에서는 개인전 메달 3개 이상을 목표로 잡고 준비하겠다"고 각오를 다졌다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com