韓 체조 추가 선발의 기적! '대표팀 엄지공주' 황서현, 40년 만의 역사적 금메달 쾌거...17세 유망주가 선보인 강심장

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[스포츠조선 이현석 기자]대표팀 막내이자 '1m36의 엄지공주' 황서현(인천체고)이 아시안게임 금메달을 목에 걸었다.

황서현은 25일 오후 펼쳐진 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자 평균대 결선에서 깔끔한 연기로 14.700점(난도 6.6점, 실시 8.100점)의 최고득점으로 생애 첫 금메달을 목에 걸었다.

당초 금메달의 유력 후보였던 중국의 추치위안은 평균대에서 떨어지는 큰 실수를 하며 14.566점(난도 6.4, 8.166점)으로 미끄러졌다. 또한 일본 에이스 오카무라 마나(14.300점), 스기하라 아이코(13.766점) 역시 잇달아 실수를 하며 2, 3위에 머물렀다.

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찾아온 기회를 놓치지 않았다. 황서현은 전체 5위로 결선에 올라, 7번째로 평균대에 올랐다. 어린 나이, 첫 아시안게임이라는 사실이 어울리지 않을 정도로 안정적인 경기를 펼쳤다. 황서현은 결선 출전자 중 가장 높은 난도의 연기를 안정적으로 펼쳐 앞서 선두를 달리던 추치위안을 0.134점 차로 제쳤다. 마지막으로 연기한 북한의 박운정이 12.700점에 그치면서 황서현의 우승이 확정됐다.

무려 40년 만의 쾌거다. 1986년 서울 대회에서 서선앵이 금메달을 딴 이후 40년 만에 해당 종목 금메달을 따냈다. 첫 멀티 골드까지 목에 건 한국 체조는 기쁨의 미소를 지을 수 있었다. 더욱이 추가 선발이었기에 이번 금메달은 더 뜻깊다. 지난 5월 아시안게임 대표 선발전에서 종목별 랭킹 포인트를 통해 추가 선발의 기회를 잡았다.

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황서현은 이미 떡잎부터 남달랐다. 평균대 스페셜리스트로 중학교 시절인 2024년 주니어아시아선수권에서 금메달, 시니어 무대에 올라온 지난해 제천아시아선수권에서도 금메달을 획득했고, 지난 6월 중국 쭌이에서 열린 아시아선수권에서도 동메달을 목에 걸며 이 종목 포디움을 예고했다. 이번 대회에서는 쟁쟁한 선수들 사이에서 안정적이고 침착한 연기로 금메달을 결정지으며, 대회 최고의 깜짝 스타 중 한 명임을 스스로 증명했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com