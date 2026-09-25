'충격' 안세영 앞에서 응원만 하고 끝! '韓 아이돌 닮은꼴' 日 배드민턴 기대주 날벼락, 충격의 2회전 탈락...그럼에도 '화보급' 사진 등장

사진=마이니치 신문 캡처

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]'일본 배드민턴 아이돌' 다구치 마야가 첫 출전에 뜨거운 인기를 선보였으나, 조기 탈락학 ㅗ말았다.

일본의 마이니치신문은 25일 '아시안게임 특집 사진'이라며 다구치 마야의 경기 사진을 공개했다.

다구치 마야-와타나베 유타 조는 25일 일본 아이치현 이치노미야 시립 체육관에서 열린 시아나위 아므리-마르와 니타 비올리나(싱가포르)조와의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 2회전에서 게임스코어 1대2(21-9, 18-21, 15-21)로 패배했다. 앞서 1회전에서 다구치-와타나베 조는 1회전에서 2대0(21-16, 21-12)으로 승리했지만, 2회전 만에 탈락했다.

Advertisement

사진=마이니치 신문 캡처

2005년생인 다구치는 일본 배드민턴에 떠오르는 유망주, 여자 복식과 혼합 복식에서 큰 기대를 받고 있는 선수다. 2023년 세계 주니어 선수권에서 금메달을 따내기도 했다. 이번 아시안게임에서 와타나베 유타와 혼합 복식에 출전한다. 다구치-와타나베 조는 결성 이후 5번이나 우승을 차지하며 위력을 발휘했다. 지난해 일본 챔피언십에서 우승을 차지해 일본 최고의 혼합복식조로 거듭났다. 성장을 거듭하는 혼합 복식 조이기이에 이번 대회에서도 반전을 노리고 있었다.

다구치는 대회를 앞두고 인터뷰에서 "긴장감이 높아지고 있지만, 지금은 전력을 다해 훈련에 집중하고 있다"며 "이 무대를 충분히 즐기면서 내 모든 힘을 쏟아 부어 우승을 목표로 열심히 노력할 예정이다. 응원해주는 모든 분들께 용기와 감동을 전할 수 있도록 최선을 다하겠다. 많은 응원 부탁드린다"고 각오를 드러냈었다.

사진=마이니치 신문 캡처

Advertisement

하지만 불과 2회전 만에 탈락하며 대회를 조기에 마치게 됐다. 앞서 다구치는 여자 단체전에서도 활약하지 못했다. 한국과의 4강에서도 야마구치 아카네, 미야자키 도모카, 후쿠시마 유키-마쓰모토 마유, 우에사카 린-나카니시 키에 등이 나섰고, 다구치는 자리에서 응원을 쏟아내며 일본의 승리를 기원할 수밖에 없었다.

Advertisement

다만 그럼에도 뜨거운 경기 사진 반응을 보였다. 마이니치 사진 게시물을 공유한 일부 일본 팬들은 "너무 아름답다"며 뜨거운 찬사를 보냈다. 다만 2회전에서 탈락하며 다구치가 경기를 누비는 모습은 이번 대회에서 더 볼 수 없게 됐다.

Advertisement

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com