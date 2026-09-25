김민섭 접영 200ｍ→여자 혼계영 400ｍ '연속 동메달'…대한민국 수영, '金 1개 포함' 메달 총총 20개 획득

김민섭 '0.01초 차'로 동메달 (도쿄=연합뉴스) 윤동진 기자 = 25일 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 수영 남자 200m 접영 결승. 1분55초94의 기록으로 동메달을 차지한 한국 김민섭이 기뻐하고 있다. 2026.9.25 mon@yna.co.kr(끝)

은메달 목에 건 이주호 (도쿄=연합뉴스) 윤동진 기자 = 25일 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 수영 남자 200m 배영에서 은메달을 획득한 한국 이주호가 메달을 목에 걸고 있다. 2026.9.25 mon@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 수영이 '유종의 미'를 거뒀다.

김효열 총감독이 이끄는 한국 수영 대표팀은 2026년 아이치-나고야 아시안게임 레이스를 마쳤다.

한국 수영은 마지막 날까지 메달을 목에 걸었다. '캡틴' 이주호가 남자 배영 200ｍ 결승에서 1분56초58을 기록하며 은메달을 거머쥐었다. 김민섭은 남자 접영 200ｍ에서 1분55초94로 동메달을 목에 걸었다. 김승원-박시은-안세현-허연경이 힘을 모은 여자 혼계영 400ｍ에서도 4분00초67로 동메달을 차지했다. 이로써 한국 수영은 이번 대회에서 금메달 1, 은메달 6, 동메달 13개를 챙기며 대회를 마감했다.

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자랑스러운 은메달 (도쿄=연합뉴스) 윤동진 기자 = 24일 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 수영 남자 400m 자유형 계영 결승에서 은메달을 따낸 대한민국 선수들이 태극기를 들고 포즈를 취하고 있다. 왼쪽부터 황선우, 양재훈, 김지훈, 김영범. 2026.9.24 mon@yna.co.kr(끝)

수영 혼성 400m 혼계영 결승 출전 (도쿄=연합뉴스) 윤동진 기자 = 23일 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 수영 혼성 400m 혼계영 결승에 출전한 한국 김승원, 최동열, 안세현, 김영범이 인사하며 경기장에 들어서고 있다. 2026.9.23 mon@yna.co.kr(끝)

김 총감독은 "김우민의 어깨 부상으로 경기를 다 치르지 못했고 금메달이 적게 나온 점은 아쉽다. 하지만 김준우 박시은 김영범 등 젊은 선수들이 보여준 경기력은 매우 고무적이다. 김준우의 자유형 800ｍ 기록(7분43초86)은 지난해 세계선수권 4위, 박시은의 평영 200ｍ 기록(2분22초69)은 세계선수권 3위에 해당하는 수준이다. 단순히 아시안게임 은메달이 아니라 당장 세계 무대 포디움에 도전할 수 있는 선수로 올라섰다는 점이 가장 큰 수확"이라고 돌아봤다.

2006년생 김영범은 이번 대회를 통해 성인 종합 국제대회 무대에 본격적으로 이름을 알렸다. 그는 이번 대회에서 금메달 1, 은메달 2, 동메달 2개를 목에 걸었다. 2007년생 김준우는 남자 자유형 800ｍ에서 깜짝 은메달을 목에 걸었다. 또 다른 200년생 박시은도 여자 평영 200ｍ에서 한국 신기록으로 은메달을 획득했다.

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한국 수영은 이제 2년 뒤 열리는 LA올림픽을 바라본다. 김 총감독은 "2024년 파리올림픽에서는 개인전 메달을 놓쳐 아쉬움이 컸지만, 지금은 김영범이라는 새로운 카드가 합류했다. 김우민의 회복 기간도 2년이면 충분하다. LA올림픽에서는 개인전 메달 3개 이상을 목표로 잡고 준비하겠다"고 했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com