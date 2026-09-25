'역대 전적 승률 100%' 우즈베키스탄 잡고 4강행 도전! 신상우호, 8강 선발 명단 발표...지소연-장슬기 출격[우즈벡전 라인업]

사진=KFA SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]우즈베키스탄을 상대로 한국 여자 축구가 4강 진출을 노린다.

신상우 감독이 이끄는 대한민국 여자축구 대표팀은 25일 오후7시30분 일본 오사카 나가이 스타디움에서 우즈베키스탄과 2026년 아이치-나고야 아시안게임 8강전을 치른다.

한국은 조 2위로 8강에 올랐다. 조별리그 1차전 미얀마를 5대0으로 격파, 2차전 방글라데시는 6대0으로 완파했다. 3차전 조 1위를 결정하는 북한과의 맞대결에서 1대1 무승부, 득실에서 밀리며 조 1위에 오르지 못했다. 한국은 F조 2위로 우즈베키스탄과의 맞대결이 성사됐다.

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한국은 4-2-3-1 포메이션으로 나선다. 최전방에 강채림(강진 스완스WFC)이 자리하고 2선에 최유리 지소연 윤수정(이상 수원FC위민), 3선에는 김민지(서울 시청) 정민영(오타와 래피드)이 출격한다. 수비는 장슬기 노진영(이상 경주 한수원WFC) 이민화(화천 KSPO) 김혜리(수원FC 위민)가 구축한다. 골문은 김민정(인천 현대제철)이 지킨다.

FIFA 랭킹 19위인 한국은 51위인 우즈베키스탄을 상대로 역대 5전 전승, 단 한 번도 패한 적이 없다. 다만 방심할 수는 없다. 우즈베키스탄은 조별리그에서 필리핀(1대1 무), 중국(1대1 무), 홍콩(2대1 승)을 상대로 1승2무를 기록했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com