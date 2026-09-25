승승승승, 또 이겼다! '최강' 韓 여자 핸드볼, 풀리그 4연승 질주...남자부는 8강 진출, 중국과 격돌

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[스포츠조선 이현석 기자]한국 여자 핸드볼 대표팀이 4연승을 질주했다.

이계청 감독이 이끄는 한국 여자 핸드볼 대표팀은 25일 일본 아이치현 이나자와 엔트리오에서 열린 중국과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 풀리그 4차전에서 37대17로 대승을 거뒀다. 한국은 이번 승리로 풀리그 4연승을 달렸으며, 이미 5경기에서 5전 전승을 거둔 일본에 이어 2위에 올랐다.

한국은 전반에만 19점을 뽑아내며 중국을 압도했다. 후반에도 18-9, 중국이 한국을 쫓아오기에는 역부족이었다. 한국은 이연경(5골) 권한(5골) 등이 활약하며 중국을 압도했다. 중국이 세 명의 골키퍼가 15% 선방률을 기록한 반면, 한국은 정진희와 박세영이 29개의 슛 중 단 12개만을 허용하며, 엄청난 세이브 실력을 선보인 점도 승리의 발판이었다.

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한국 여자 핸드볼 대표팀은 이번 승리로 26일 베트남전까지 승리한다면 27일 풀리그 최종전에서 일본과 금메달을 두고 다투게 될 예정이다. 일본은 26일 휴식을 취하기에 조금 더 유리한 이점을 가졌다. 한국으로서는 항저우 대회 결승에서 일본에 패했던 기억을 설욕하기 위해 도전을 이어갈 예정이다.

한편 한국 남자 핸드볼 대표팀은 아이치현 가스가이 체육관에서 치른 B조 조별리그 4차전에서 최약체 카자흐스탄을 44대22로 승리했다. 2승 1무 1패로 바레인(4승)에 이어 조 2위로 8강에 오른 남자 대표팀은 26일 오후 2시 가스가이 체육관에서 A조 3위인 중국과 4강행을 두고 격돌한다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com