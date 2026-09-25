'미쳤다' 韓 남자 3X3 농구 대형 사고 발생! 한국 역대 최초 금메달 쾌거, 8년 전 최고 성적 마침내 경신...카타르 상대 19-10 승리

사진=아시안게임 조직위원회

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[스포츠조선 이현석 기자]대한민국 남자 3X3 농구가 종목 사상 첫 금메달을 따내는 쾌거를 이뤘다.

한국 남자 3X3 농구 대표팀은 25일 일본의 긴조후토역 특설 코트에서 열린 카타르와의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 결승전에서 19대10으로 승리했다.

한국은 조별리그에서 태국, 일본, 싱가포르를 연거푸 격파하며 토너먼트에 진출했다. 이후 8강에서는 중국을 22대13으로 완파했다. 4강에서는 필리핀을 21대9 셧아웃 승리로 엄청난 기세를 선보였다. 대학 선수들로 구성된 이번 대회 남자 3대 3 농구 대표팀은 이주영과 김승우(이상 연세대), 이동근(고려대), 구민교(성균관대)가 고르게 활약하며 상대를 제압했다.

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사진=아시안게임 조직위원회

결승 상대인 카타르 또한 난적이었다. 조별리그에서 인도네시아, 카타르, 바레인을 꺾고 올라왔다. 8강에서는 몽골, 4강에서 이란까지 연거푸 제압한 저력의 팀이다.

한국은 먼저 이주영이 골밑을 파고들어 2점을 가져왔으나, 카타르가 2점슛 한 방으로 2-2 균형을 맞췄다. 한국은 김승우의 2점슛이 림을 가르며 다시 리드를 잡았다. 카타르의 추격에도 구민교가 자유투로 격차를 벌려 5-3으로 간격을 유지했다. 이후 이주영의 연속 2점슛이 터진 한국은 단숨에 9-4까지 달아났다.

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한국은 득점이 불을 뿜었다. 김승우가 연이어 득점을 터트리며, 카타르의 분투에도 격차는 13-6까지 벌어졌다. 한국은 내외곽을 고루 흔들며 이주영이 흐름을 주도했다. 19-10까지 달아났고, 결국 승리했다.

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한국은 이번 금메달로 3X3 농구가 정식 종목으로 채택됐던 2018년 자카르타-팔렘방 대회 이후 최고 성적을 경신했다. 기존 최고 성적은 2018년 자카르타-팔렘방 대회 은메달이었다. 이를 경신하며 종목 사상 첫 금메달의 기쁨을 누렸다. 이 금메달은 이번 대회 대한민국 선수단의 13번째 메달이자, 한국의 역대 아시안게임 통산 800번째 금메달이다.

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한편 김정은(BNK) 최예슬(삼성생명) 허유정(신한은행) 송윤하(KB)로 꾸린 한국 3X3 대표팀은 25일 일본의 긴조후토역 특설 코트에서 열린 태국과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 동메달 결정전에서 21대8로 이겼다. 한국 여자 3X3 농구는 사상 처음으로 아시안게임 메달을 목에 걸었다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com