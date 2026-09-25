[속보]이럴 수가! 세계 1위 韓 임종훈-신유빈, '천적' 中 린스둥-콰이만에 통한의 2-4 역전패…결승 진출 실패→동메달 획득

사진=연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]임종훈-신유빈 조가 결승 진출에 실패했다.

임종훈-신유빈 조는 25일 일본 나고야의 스카이홀 도요타에서 열린 린스둥-콰이만 조(중국)와의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 탁구 혼합 복식 4강전에서 세트스코어 2대4(11-9, 8-11, 11-7, 9-11, 10-12, 3-11)로 역전패했다. 이날 패배로 임종훈-신유빈 조는 동메달을 목에 걸었다. 이번 대회는 준결승 패배시 동메달 결정전 없이 동메달을 확정한다.

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2022년부터 호흡을 맞추고 있는 임종훈-신유빈 조는 한국 탁구 '영광의 순간'을 여러 차례 합작했다. 3년 전 열린 항저우아시안게임에서 동메달을 목에 걸었다. 2024년 파리올림픽에서도 동메달을 합작하며 12년 만의 올림픽 탁구 메달을 획득했다. 최근엔 세계 랭킹 1위로 올라섰다. 이들은 이번 대회에선 금메달을 정조준한다.

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4강 상대는 린스둥-콰이만 조였다. 상대 전적에서 1승3패로 열세다. 하지만 가장 최근 대결인 2025년 12월 월드테이블테니스(WTT) 홍콩 파이널스 4강전에선 3대1로 이겼다. 당시 린스둥-콰이만 조가 세계 1위, 임종훈-신유빈 조는 2위였다. 임종훈-신유빈 조는 이 경기 승리의 여세를 몰아 결승에서 당시 세계 3위이자 단식 최강자들로 구성된 중국의 왕추친-쑨잉사 조까지 물리치고 정상에 올랐다. 세계 1위로 뛰어오른 임종훈-신유빈 조는 이번 대회 금메달을 정조준한다.

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막이 올랐다. 준결승은 7전4승제로 펼쳐졌다. 한국은 1세트 초반 0-4로 밀리며 주춤했다. 집중력을 발휘했다. 야금야금 추격하며 기어코 동점을 만들었다. 분위기를 탄 한국은 11-9로 경기를 뒤집었다.

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2세트도 비슷한 양상이었다. 중국이 초반 치고나갔다. 한국이 침착하게 추격해 기어코 8-8 동점을 만들었다. 하지만 이번엔 중국의 집중력이 더 좋았다. 한국이 8-11로 밀리며 경기는 1-1, 원점으로 돌아갔다.

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3세트 초반 팽팽했다. 한국이 집중력을 먼저 발휘했다. 연속 득점으로 6-2까지 점수 차를 벌렸다. 신유빈이 시원한 공격을 성공한 뒤 두 손을 번쩍 들며 환호했다. 한국이 3세트를 11-7로 리드를 가지고 왔다. 4세트는 한치 앞을 내다볼 수 없었다. 두 팀이 점수를 주고 받으며 9-9까지 치열하게 싸웠다. 하지만 한국이 2연속 실점하며 9-11로 내줬다.

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5세트 한국이 기세를 올렸다. 한때 7-3까지 점수 차를 벌렸다. 중국이 추격하며 위기를 맞았다. 한국은 10-10 상황에서 2연속 실점하며 10-12로 밀렸다. 운명의 6세트. 한국은 기가 눌린 분위기였다. 힘 한번 제대로 쓰지 못한 채 3-11로 고개를 숙였다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com