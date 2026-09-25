'아쉬워라!' 韓 여자 에페 2연패 도전, 중국의 벽에 막혔다...단체전 은메달 마무리, '세계 최강' 송세라 2관왕 도전도 실패→결승전 28-45 패배

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[스포츠조선 이현석 기자]한국 펜싱 여자 에페 대표팀이 마지막 순간 중국에 발목을 잡혔다. 아시안게임 단체전 2연패를 마지막 순간 놓치고 말았다.

한국 펜싱 여자 에페 대표팀은 25일 일본 아이치현 도코나메의 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 펜싱 여자 에페 단체전 결승에서 중국에 28대45로 패배했다.

항저우 대회 우승 이후 대회 2연패를 노렸다. 현재 팀 세계랭킹 1위를 유지하며 충분히 가능할 것이라 점쳐졌다. 하지만 중국에 패하며 은메달을 목에 걸었다.

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송세라(부산광역시청), 임태희(계룡시청), 이혜인(울산광역시청), 양승혜(한국체대)로 구성된 한국은 송세라, 양승헤, 임태희가 나섰다. 한국은 초반 리드를 점하며 기회를 노렸다. 1라운드 송세라가 3-2, 2라운드에선 양승혜가 7-6으로 격차를 유지했다. 3라운드에서 흐름이 뒤집혔다. 임태희가 탕쥔야오에게 13-15로 역전을 허용했다. 이후 4라운드 양승혜를 이혜인으로 교체해 류창과 상대하게 했으나 격차가 15-18로 더 벌어지며 쉽지 않은 경기가 이어졌다.

5라운드에는 '에이스' 송세라가 나서서 탕쥔야오와 격돌했으나 17-22로 끌려다녔다. 임태희와 위쓰한의 6라운드 이후엔 21-27, 7라운드를 마치고는 25-35가 되며 패색이 짙어진 한국이었다. 이후 임태희, 송세라가 나섰음에도 한국은 8, 9라운드에서 단 3점을 추가하는 데 그치며 은메달로 대회를 마쳤다.

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한국 펜싱은 단체전 첫날인 이날 여자 에페의 은메달과 남자 플뢰레의 동메달을 하나씩 추가했다. 플뢰레는 이번 대회 3연패 도전에 나섰으나 결승에 오르지 못했다. 이번 대회 펜싱에서 한국은 금메달 2개, 은메달 2개, 동메달 2개를 획득했다. 26일엔 남자 사브르와 여자 플뢰레 단체전이 이어진다. 남자 사브르에선 4회 연속 우승에 도전한다

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com