'韓 육상, 지독히도 멀고 먼 포디움' 단 0.06초 차…나마디 조엘진, 남자 100ｍ 4위(종합)

사진=연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 남자 100ｍ 메달 획득에 또 다시 실패했다.

한국 육상 단거리 에이스 나마디 조엘진은 25일 일본 나고야 미즈호공원 육상경기장에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 100ｍ 결선에서 10초17을 기록했다. 푸리폴 분손(9초90·태국), 알리 알발(10초04·오만), 말함 알발루시(10초11·오만)의 뒤를 이어 4위에 랭크됐다. 포디움까지 단 0.06초 차였다. 함께 결선에 출전한 비웨사 다니엘 가사마는 10초19로 5위에 올랐다.

나마디 조엘진은 서말구(1978년 방콕, 동메달) 장재근(1982년 뉴델리, 은메달)에 이어 한국 선수 세 번째 아시안게임 남자 100ｍ 메달 획득에 도전했으나 아깝게 실패했다.

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전날 예선 2조에서 10초23로 조1위, 전체 5위 기록을 쓴 나마디 조엘진은 이날 준결선에서 10초17의 조1위 기록으로 결선 티켓을 획득했다. 그는 마지막 결선 무대에서 이를 악물었지만 0.06초가 모자랐다.

나마디 조엘진은 한국인 어머니와 나이지리아 육상 멀리뛰기 선수 출신인 아버지 사이에서 태어났다. 초등학교 5학년 때 육상에 입문했다. 그는 지난 4월 국내 대회에서 10초19로 자신의 개인 최고 기록이자 선수 기준 한국 역대 5위 기록을 세웠다. 7월 일본에서 열린 니가타현 육상경기선수권대회에서는 선수 기준 한국 역대 2위 타이기록인 10초13을 달성했다.

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한편, 육상 남자 해머던지기의 살아있는 전설 이윤철은 7번째 아시안게임을 8위로 마쳤다. 그는 해머던지기에서 68ｍ35를 던져 15명의 출전 선수 중 8위를 기록했다. 본인이 세운 한국기록(73ｍ77)에는 미치지 못했다.

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1982년 3월생인 이윤철은 2002년 부산 대회 8위, 2006년 도하 대회 4위, 2010년 광저우 대회 6위, 2014년 인천 대회 6위, 2018년 자카르타-팔렘방 대회 5위, 그리고 직전 항저우 대회에선 5위에 올랐다. 그는 40대 중반이 된 올해에도 한국 남자 해머던지기 일인자의 자리를 놓치지 않았다. 당당히 태극 마크를 달고 아시안게임 무대를 밟았다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com