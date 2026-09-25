경악! 3점슛 성공률이 어떻게 '0%'일수가, 여랑이에 무너진 만리장성...中언론의 분노 ''만개의 슛 프로젝트' 대실패, 공루밍 감독 나가!'

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[스포츠조선 박찬준 기자]'만개의 슛 프로젝트'는 대실패했다.

한국은 25일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자농구 4강전에서 중국을 혈투 끝에 85대80으로 물리쳤다.

한국 여자 농구가 아시안게임 결승에 진출한 것은 금메달을 따냈던 2014년 인천 대회 이후 12년 만이다. 그 사이 2018년 자카르타·팔렘방 대회에 남북 단일팀으로 출전해 결승에 올라 은메달을 획득한 바 있다.

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한국 농구는 남자 대표팀이 20일 먼저 12년 만의 금메달을 일궜고, 여자 대표팀도 결승에 오르면서 동반 우승 가능성을 열었다.

이날 이소희가 23득점을 폭발시켰고, 이해란도 22득점을 기록했다. 강이슬(16득점)은 4쿼터 승부처 연속 8득점으로 '에이스'의 역할을 톡톡히 했다. 메인 볼 핸들러 허예은은 9득점, 9어시스트를 기록했다.

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중국은 세계에서 가장 큰 2m23의 장쯔위를 중심으로 맞섰다. 1m90 안팎의 빅맨과 포워드가 즐비했다. 실제 장쯔위는 이날 22득점을 기록하며 높이에서 완벽한 우위를 보였다.

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하지만 한국의 트랜지션 농구는 강했다. 한국은 강력한 트랜지션과 3점슛을 내세우며 중국을 흔들었다. 원-투펀치 박지수와 박지현이 빠졌음에도 중국을 잡았다.

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중국이 난리가 났다. 소후닷컴은 '대이변이 일어났다. 중국이 한국에 패했다'고 했다. 양 팀의 가장 큰 차이는 3점슛이었다. 한국이 무려 12개의 3점슛을 성공시키는 동안 중국은 단 1개의 3점슛도 성공시키지 못했다. 무려 13개를 쐈지만, 성공률은 0%였다.

소후닷컴은 '단 한 번만 더 성공했더라도, 결과와 전개는 달라졌을 수 있다. 이번 아시안 게임에서 중국 남자 농구는 4위에 머물렀고, 여자 팀은 결승 진출에 실패했다. 두 팀 모두 불명예스럽게 탈락했다. 중국 아시안게임 역사상 매우 드문 일'이라고 했다.

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화살은 공루밍 감독에게 향했다. 소후닷컴은 '공루밍 대표팀 감독은 해고되어야 한다. 남자팀 보다 더 심하다'고 했다.

공루밍 감독은 이번 대회에 앞서 "슈팅 훈련을 매우 중요하게 생각한다"며 '만개의 슛 프로젝트'를 시행한다고 밝혔다. 하지만 이번 경기에서 단 1개의 3점슛도 성공시키지 못하며 '만개의 슛 프로젝트'가 완벽히 실패했음을 알렸다.

중국은 여자 뿐만 아니라 남자도 외곽슛에서 약점을 드러냈다. 중국 언론은 '골밑에만 집중하는 중국식 농구에 근본적인 변혁이 필요하다'고 지적하고 있다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com