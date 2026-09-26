'운영점수 F도 높다' 초황당 사태! 메달리스트한테 메달도 안준다...막나가는 조직위 "상장도 직접 인쇄하라", 4년간 피땀 흘린 선수들은 "억울하다" 울상

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[나고야=스포츠조선 박찬준 기자]이러니까 'F'다.

논란, 실수, 부실의 연속인 2026년 아이치-나고야 아시안게임이 결국 갈때까지 갔다. 실물 메달과 상장까지 지급하지 않기로 한 사실이 알려져 충격을 주고 있다.

이 사실은 25일 일본 도쿄 아쿠아틱스센터에서 열린 대회 경영 남자 접영 200ｍ 결승이 끝난 뒤 공개됐다. 동메달을 딴 김민섭(경북체육회)은 인터뷰 도중 "앞서 단체전 두 개에서 대표팀이 메달을 땄지만, 이번 대회는 예선 영자에게 메달을 주지 않는다는 소식을 듣고 아쉬웠다"며 "그래도 오늘 개인전에서 메달을 따 부모님 목에 실물 메달을 걸어드릴 수 있어 다행"이라고 했다.

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김민섭은 앞서 은메달을 수확한 남자 계영 400ｍ와 동메달을 딴 계영 800ｍ에서 모두 예선 영자로 역영을 펼쳤다. 하지만 결승전에 나서지 않았다는 이유로 시상식 후 그의 손에는 단 하나의 메달도 쥐어지지 않았다.

대한수영연맹을 통해 확인한 결과, 사실이었다. 실제 선수 구역에는 이해하기 어려운 안내문이 붙어 있었다. 이 안내문에는 '메달은 결승 경기 후 진행되는 메달 시상식에서만 수여된다. 예선전에는 메달이 수여되지 않는다', '상장은 디지털 파일로 제공되며 대회 종료 후 각 팀 대표에게 발송된다. 경기장 현장에서는 실물 메달이나 상장을 추가 배부하지 않는다' 등의 내용이 적혀 있었다.

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공식 기록상 '메달리스트'지만, 정작 선수 목에 걸어줄 실물 메달은 제작하지 않은 것이다. 심지어 종이 상장조차 주지 않고 '파일을 보낼 테니 알아서 인쇄하라'는 식이었다. 무성의의 극치였다. 역대 올림픽, 아시안게임, 세계선수권 등에서 전례를 찾아볼 수 없는 초황당 행정이다. 대한수영연맹 관계자는 "국내 전국체육대회조차 단체전 예선을 뛴 영자 모두에게 실물 메달을 똑같이 수여한다"고 했다.

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메달은 단순히 메달이 아니다. 선수들은 4년 동안 메달 하나만 바라보고 피, 땀을 흘린다. 메달은 그 노력의 결실이자 결정체다. '베테랑' 안세현(제주시청)은 "많은 국제대회를 다녔지만, 이런 경우는 처음 본다"며 "예선 멤버나 결선 멤버나 똑같은 노력을 기울였는데, 결승을 뛴 멤버에게만 메달을 준다는 것은 선수 입장에서 억울하다"고 했다.

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이번 대회는 유치 초기부터 '저비용-친환경'을 표방했다. 컨테이너를 선수촌으로 활용할 정도로 운영비를 대폭 삭감하는데 주력했다. 그 과정에서 숱한 문제가 드러났다. 유승민 대한체육회장은 최근 국내 언론과의 인터뷰에서 "이번 대회 운영 점수를 A, B, C에서 준다면 C, F까지 있다면 F를 주고 싶다"고 했다. 이어 "공개적으로 말했기에 기사화되서 이슈가 될 수도 있지만, 나는 스포츠 외교 활동을 하는 사람이기 전에 대한민국 체육을 대표하는 사람이다. 선수단이 느끼는 것을 그대로 말씀드리는 것"이라며 "물론 초반보다는 나아졌다. 어떤 메이저 대회도 초반에는 항상 이슈가 있기 마련인데, 이 번대회는 많아도 너무 많다"고 했다.

유 회장이 낙제점을 준 이유는 선수들 때문이었다. 그는 "이슈가 선수들의 경기력에 영향을 미치면 안된다. 굉장히 화나는 이슈다. 있어서는 안되는 이슈다. 배차라든지 연습장 문제라든지 선수들의 루틴이 깨지는 것이라면 당연히 낙제점을 받아야 한다고 생각한다"고 했다. 이어 "다른 부분들은 정비가 되기 전에 벌어진 문제라 우리도 이해하고 받아들일 수 있지만, 선수들의 경기력에 지장을 줄 만한 운영 미스가 있다면 당연히 쓴소리를 해야 된다"고 했다.

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선수들은 모든 문제에도 오로지 메달을 위해 뛰었다. 하지만 조직위는 이같은 선수들의 노력을 비용 절감 앞에 폄하해버렸다. 그것만으로도 충분히 '역대 최악의 아시안게임'이라 부를만 하다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com