'아무도 예상 못한 미친 드라마' 대한민국 역대급 기적, 하승진보다 큰 '223cm' 중국산 괴물 뚫고 만리장성 돌파 성공...외곽+공수 전환 승부수 통해

사진=FIBA

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[스포츠조선 김대식 기자] 중국 괴물 유망주 2m23 장쯔위를 앞세운 중국의 높이를 막아낸 한국 여자농구가 아시안게임 결승 무대를 밟았다.

박수호 감독이 이끄는 한국 여자농구 대표팀은 25일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자 농구 준결승에서 중국을 85대80으로 꺾었다. 이로써 한국은 2018년 자카르타-팔렘방 대회 이후 8년 만에 결승에 올랐고, 2014년 인천 대회 이후 12년 만의 금메달 탈환에 도전하게 됐다.

이번 대회 한국은 전력 누수가 뼈아팠다. 국보급 센터 박지수가 부상으로 빠졌고, WNBA에서 뛰는 박지현도 소속팀 일정으로 명단에서 제외됐다.

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준결승에서 만난 중국은 우승 후보 0순위였다. 이유는 2m23의 괴물 센터 장쯔위를 보유한 아시아 최강의 전력을 자랑했기 때문이다. 2007년생 장쯔위는 아직 20살도 안된 선수지만 국제농구연맹(FIBA)에 올라온 프로필 기준으로 키가 무려 2m23이다. 중국 현지에서는 장쯔위의 키가 2m28에 육박한다는 이야기가 있을 정도.

AP연합뉴스

심지어 한국은 2019년 11월 도쿄올림픽 예선 이후 7년째 중국을 넘지 못하고 있었기에 이번 준결승도 어려운 승부가 예상됐다.

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실제로 장쯔위의 높이는 예상대로 위력적이었다. 한국은 리바운드에서 31개에 그치며 52개를 잡은 중국에 크게 밀렸다. 1쿼터를 17-19로 내주며 전반을 26-31 열세로 마쳤다. 그러나 한국은 장쯔위 개인을 막기보다 중국의 외곽을 완전히 잠갔다.

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중국은 이날 3점슛을 단 하나도 성공시키지 못했다. 한국은 막을 수 없는 장쯔위의 높이를 제어하는데 집중하지 않았다. 에너지 넘치는 압박 수비와 빠른 로테이션으로 중국의 외곽을 적극적으로 수비했다. 한국은 중국의 턴오버를 18개나 유도했다.

정현 '레이업 슛' (나고야=연합뉴스) 임화영 기자 = 24일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 농구 한국과 인도네시아의 8강전. 한국 정현이 레이업 슛을 하고 있다. 2026.9.24 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

중국은 외곽이 막히면서 장쯔위에 의존하는 경기를 펼쳤다. 공격할 때 장쯔위는 한국의 공략 포인트였다. 공격 전환을 빠르게 나가면 장쯔위는 백코트가 느린 선수라 중국 골밑을 노릴 수 있었다.

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중국과 다르게 한국은 후반 들어 외곽포가 살아나기 시작했다. 3쿼터 초반 허예은과 이소희의 연속 3점슛으로 역전했고, 61-65로 뒤진 4쿼터에는 주장 강이슬이 연속 3점슛과 돌파 득점으로 승부를 다시 뒤집었다. 이해란과 이소희도 승부처마다 외곽포를 터뜨리며 리드를 지켜냈다. 이소희가 3점슛 5개를 포함해 23득점을 폭발시켰고, 이해란이 22득점, 강이슬이 16득점을 보태며 공격을 나눠 맡았다. 반면 22점을 올린 장쯔위는 골밑을 지배하고도 팀의 패배를 막지 못했다. 스틸에서도 한국이 13개로 중국(3개)을 압도하며 스피드로 높이의 열세를 뒤집었다.

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여자 농구, 4강으로 (나고야=연합뉴스) 임화영 기자 = 24일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 농구 한국과 인도네시아의 8강전에서 101-59로 승리한 한국 선수들이 기뻐하고 있다. 2026.9.24 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

'괴물 센터' 장쯔위를 앞세운 만리장성을 넘은 한국은 26일 숙명의 라이벌 일본과 결승에서 대결한다. 앞서 남자 대표팀이 12년 만에 금메달을 목에 건 데 이어 여자 대표팀까지 정상에 오르면 한국은 12년 만의 남녀 동반 우승을 달성하게 된다.