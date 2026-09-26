'이거 실화냐' 9.95초→9.91초→9.90초 점점 빨라지는 '新 총알탄 사나이'에 일본 열도 '경악'→亞 신기록 2위 쾌거!…韓 조엘진은 0.06초차 입상 좌절

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[스포츠조선 윤진만 기자]태국 출신 육상스타가 아시안게임 역사를 새로 썼다.

2006년생인 푸리폴 분손은 25일 일본 나고야 미즈호공원 육상경기장에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 100m 결선에서 9초90의 기록으로 가장 먼저 결승선을 통과했다.

분손은 이로써 아시안게임 신기록이자 아시아 역대 2위 기록을 수립했다. 예선, 준결선에 이어 결선까지 세 경기 연속 10초 벽을 돌파한 그는 마침내 '아시아에서 가장 빠른 사나이'라는 타이틀을 거머쥐었다.

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분손은 전날 열린 예선에서 0.2m/s의 맞바람을 맞으며 9초95를 기록하며 조 1위로 통과했다. 당일 오후에 열린 준결선에서도 9초91을 기록하며 아시아 역대 공동 2위에 랭크했다.

분손은 결선에선 스타트가 다소 늦었지만, 이후 폭발적인 가속으로 경쟁자를 따돌리고 여유있게 결승선을 통과했다. 그는 준결선에서 자신이 세운 기록을 다시 한번 0.01초 경신하며 아시아 역대 단독 2위로 올라섰다. 1위 기록은 2021년 도쿄올림픽 준결선에서 중국의 쑤빙톈이 세운 9초83이다.

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분손의 역주를 지켜본 팬들은 SNS를 통해 "출발이 늦었는데도 9초90이라니, 엄청나게 빠르다", "번개처럼 빨랐다", "마침내 세계 정상급 선수들과 어깨를 나란히 했다", "세 차례나 10초 벽을 깬 것은 그의 실력이 진짜라는 걸 증명한 것이다", "출발이 빨랐다면 9초8대 기록을 세웠을 것이다", "아시아에 새로운 스타가 탄생했다" 등의 반응을 보였다.

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분손은 아시안게임 금메달 퍼포먼스로 내년 베이징에서 열리는 세계육상선수권대회와 2028년 LA올림픽 입상에 대한 기대감을 높였다.

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한편, 이번 결선에는 한국인 육상 단거리 에이스 조엘진(예천군청)도 역주를 펼쳤다. 그는 10초17의 기록으로 아쉽게 4위에 머무르며 시상대엔 오르지 못했지만 경쟁력을 입증했다. 2위 알리 알발루시(10초04)에 이어 3위를 차지한 말함 알발루시(10초11·이상 오만)와는 불과 0.06초차였다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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