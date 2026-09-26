'한국전 대참사' 중국 충격의 도가니, 223cm 괴물만 남고 다 나가! '8명 국대 퇴출 주장'

사진=FIBA

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[스포츠조선 김대식 기자]한국전 패배로 충격을 받은 중국이지만 여전히 괴물만 바라보고 있다.

박수호 감독이 이끄는 한국 여자농구 대표팀은 25일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자 농구 준결승에서 중국을 85대80으로 꺾었다. 이로써 한국은 2018년 자카르타-팔렘방 대회 이후 8년 만에 결승에 올랐고, 2014년 인천 대회 이후 12년 만의 금메달 탈환에 도전하게 됐다.

경기 후 중국 매체 소후닷컴은 중국 선수단을 대대적인 세대교체가 필요하다고 지적했다. '중국 대표팀은 결국 한국에 패배하며 결승 진출이 좌절되었고, 우승 경쟁에서 완전히 탈락했다. 이번 패배는 중국 대표팀이 냉혹한 현실을 직시하게 만들었다'며 비판을 시작했다.

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매체는 '중국이 과거 월드컵 8강에 진출할 수 있었던 것은 전적으로 한쉬 혼자서 분전한 덕분이었으며, 그녀와 같은 WNBA급 스타가 버텨주지 않았다면 월드컵 8강 진출조차 어려웠을 것이다. 그리고 이번 아시안게임의 참패로 인해 중국은 예정보다 앞서 세대교체를 단행해야 하는 곤란한 처지에 놓이게 되었으며, 기존 12명의 국가대표 중 대다수 선수가 조기에 대표팀을 떠나게 될 것으로 보인다'고 언급했다.

여자 농구, 4강으로 (나고야=연합뉴스) 임화영 기자 = 24일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 농구 한국과 인도네시아의 8강전에서 101-59로 승리한 한국 선수들이 기뻐하고 있다. 2026.9.24 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

한국전 패배의 충격이 큰 모양이다. '지난해 아시안컵에서 일본에 역전패를 당한 데 이어 올해 한국에 무릎을 꿇은 지금, 공루밍 감독도 이제는 정신을 차려야 할 시점이다. 중국 여자농구가 세계 정점으로 복귀하려면 단순히 키 큰 선수 몇 명에게만 의존해서는 곤란하다. 골밑을 든든히 지키는 장쯔위와 거침없는 한쉬, 여기에 세 명의 뛰어난 센터가 용맹함을 뽐낸다 한들, 가드진과 포워드진의 부실함은 메울 수 없다. 지금의 이 선수들은 2022년의 황금 세대와 비교하면 기량 차이가 너무 크다'며 신장으로만 농구를 해서는 안된다고 주장했다.

2m23의 장쯔위는 이날 한국을 상대로 역시나 위협적인 모습을 보여줬지만 수비에서는 중국의 약점이 됐다. 공수 전환을 강조한 한국의 먹잇감이 됐다. 외곽 수비를 도와줄 수 없는 선수라는 점도 명확히 드러났다. 이러한 문제를 해결하지 못한다면 장쯔위는 반쪽짜리 선수가 될 수 있다.

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신화통신

그런데도 팀에 남아 주축이 되어야 할 선수를 언급하면서 괴물 장쯔위를 제일 먼저 언급했다. 소후닷컴은 '현재로서는 장쯔위의 잔류는 확실하다. 그녀는 공루밍 체제의 핵심 선수이자 공루밍이 가장 아끼는 제자이기 때문이다. 두 번째로 뤄신위와 양수위의 잔류 역시 이견이 없다. 이들은 포워드 포지션에서 두각을 나타낸 유이한 선수들이다. 물론 베테랑 왕쓰위 역시 당분간은 팀에 남을 것으로 보인다. 젊은 선수들이 주를 이루는 팀 특성상 그녀처럼 경험을 전수해 줄 베테랑이 한두 명쯤은 필요하기 때문이다. 하지만 나머지 선수들의 입지는 위태로워 보인다'고 했다.

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현재 12명의 선수 중 언급된 4명의 선수를 제외하면 모두 세대교체가 되어야 한다고 주장했다. 로스터를 사실상 갈아버리는 셈. 한국전 패배의 충격이 정말 큰 모양이다.