"미친 듯이 아름답다" 韓 육상 여신 등장에 일본이 들썩, 2일 연속 개인 최고 기록 달성 '뜨거운' 조명

김주하 SNS

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100m 준결승 역주하는 김주하 (나고야=연합뉴스) 이동해 기자 = 25일 일본 나고야 미즈호 공원 육상경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 육상 여자 100ｍ 준결승에서 한국 김주하가 역주하고 있다. 2026.9.25

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[스포츠조선 김성원 기자]일본이 한국의 '육상 여신'에 매료됐다.

일본의 '데일리스포츠'는 25일 '그녀는 미친 듯이 아름다웠다'며 2026년 아이치-나고야 아시안게임 육상 여자 100ｍ에 출전한 김주하(25·시흥시철)를 조명했다. 비록 결선 진출에 실패했지만, 그는 이틀 연속 개인 최고 기록을 달성했다.

김주하는 24일 일본 나고야 미즈호 육상경기장에서 열린 육상 여자 100ｍ 예선 4조에서 11초73을 기록, 조 3위로 준결선에 진출했다. 25일 열린 준결선에서는 11.68초를 기록했다. 그러나 6위로 결선행 관문을 통과하지 못했다

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100m 준결승 역주하는 김주하 (나고야=연합뉴스) 이동해 기자 = 25일 일본 나고야 미즈호 공원 육상경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 육상 여자 100ｍ 준결승에서 한국 김주하가 역주하고 있다. 2026.9.25

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'데일리스포츠'는 '그의 개인 최고 기록은 경기 후 미소로 빛났다'고 했다. SNS에 남긴 글도 소개했다. 김주하는 '두번의 소중한 기회를 후회없이 달렸습니다. 남은 계주도 많이 응원 해주세요'라고 적었다.

온라인 반응도 뜨거웠다. '데일리스포츠'는 '소셜미디어와 다른 플랫폼에서는 '그녀는 미친 듯이 아름다웠다', '정말 멋졌다', '말이 안 나온다'와 같은 댓글들이 올라왔다'고 전했다.

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김주하는 여자 400m 계주와 혼성 400m 계주에도 출전해 메달에 도전한다.

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김성원 기자 newsme@sportschosun.com