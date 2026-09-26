'이게 말이 되나' 중국, 또 중국, 또또또 중국...1978년 이후 중국 금메달 13개 싹쓸이 '中 육상 종목 최다 연패'

사진캡쳐=바이지하오

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[스포츠조선 김대식 기자]여자 포환던지기는 사실상 중국의 세상이다.

송쟈위엔(중국)은 25일 일본 나고야 미주호 파크 애슬래틱 스타디움에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자 포환던지기 결선에서 19.4m라는 압도적인 기록으로 우승을 차지했다. 한국의 정유선은 16.78m를 던져 아쉽게 4위에 그쳤다.

경기 후 중국 매체 시나스포츠는 '여자 포환던지기 결선에서는 송쟈위엔이 2차 시기에서 기록한 19.4m로 우승을 확정 지었다. 은메달은 장린루에게 돌아갔다. 이로써 중국은 1978년 이후 이 종목에서 13회 연속 금메달 행진을 이어갔다'고 전했다.

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사진캡쳐=시나스포츠

여자 포환던지기는 중국이 그만큼 압도적이라는 이야기다. 중국의 레벨은 사실 아시아에서 경쟁할 수 있는 수준이 아니다. 세계 신기록도 중국, 아시아 기록도 중국 선수가 세웠고, 여전히 깨지지 않고 있다. 송쟈위엔은 2024년 파리 올림픽에서도 동메달을 차지했을 정도로 세계적인 수준의 선수. 현재 아시아 선수 중에서는 라이벌조차 없다.

경기 후 송쟈위엔은 "이번 경기가 엄청난 자신감을 주었다"고 밝혔다. 아울러 은메달을 차지한 장린루와 그의 코치를 향해 고마움을 전했다. "이번에 제 코치님이 현장에 오지 못하셨는데, 제 코치님과 장린루의 코치님이 계속 온라인으로 연락을 주고받았다. 우리는 정말 끈끈하게 단결된 팀"이라고 강조했다.

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송쟈위엔이 건재한 이상, 앞으로도 여자 포환던지기는 중국의 세상이 될 것으로 보인다. 중국 매체 바이지하오에 따르면 여자 포환던지기 13연패는, 이는 중국이 아시안게임 육상 종목에서 기록한 역대 최장 연패 기록이다.