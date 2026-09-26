"왜 하필 다 중국? 韓탁구 지옥의 대진, 노골드 현실 되나" 신유빈X주천희X장우진 단식 8강서 中톱랭커 격돌 운명...男복식은 8강서 日금메달조 만난다[아이치-나고야아시안게임]

하야타 히나에 패한 신유빈

아쉬워하는 신유빈

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 전영지 기자]'국민 삐약이' 신유빈(대한항공)의 전종목 메달, 대한민국 탁구의 2연속 금메달 목표가 이뤄질 수 있을까.

신유빈은 26일 오전 10시 일본 아이치현 스카이홀 도요타에서 열리는 2026 아이치-나고야 아시안게임 여자탁구 단식 16강전에서 카자흐스탄의 자우레시 아카셰바와 격돌한다.

신유빈은 전날 혼합복식 세계 1위 파트너인 임종훈(한국거래소)과 함께 나선 준결승에서 세계 6위 중국 린스둥-콰이만 조에 상대로 2대4(11-9, 8-11, 11-7, 9-11, 10-12, 3-11)로 석패했다. 5게임 10-8의 리드를 잡고도 잇단 범실로 듀스 게임에 들어간 후 10-12로 패한 후 승부의 추가 급격히 기울며 결승행을 놓쳤다. 항저우아시안게임에서 신유빈-전지희의 여자복식조가 21년 만의 금메달을 가져온 한국 탁구는 이번 대회 혼합복식 금메달, 2연속 골드에 도전했었다. 신-임조가 일격을 당하며 일단 남은 남녀 단식, 복식에 사활을 걸어야 한다.

Advertisement

아쉬워하는 주천희

득점 후 기뻐하는 장우진

이날 오전 여자단식에선 톱랭커 신유빈과 중국 귀화 에이스 주천희, 남자 통랭커 장우진이 나란히 단식 16강전에 나서는데 16강 이후의대진이 험난하다. 신유빈은 승리시 중국 톱랭커 왕만유-홍콩 톱랭커 두호이켐전 승자와 8강에서 맞붙는다. 세계 1위 왕만유가 올라올 가능성이 높다. 왕만유와의 역대전적에서 6전패로 절대 불리하지만 최근 내용상 팽팽한 흐름을 보였던 만큼 목표 삼은 전종목 메달을 위해선 반드시 넘어야 할 산이다. 대한민국 여자탁구는 2010년 광저우 대회 김경아, 2014년 인천 대회 양하은, 2018년 자카르타-팔렘방 대회 전지희, 2023년 항저우 대회 신유빈까지 여자단식에서 4연속 동메달 계보를 이어온 만큼 이번 대회 월드클래스 에이스 신유빈의 선전이 중요하다.

귀화 이후 처음으로 메이저 대회에 태극마크를 달고 출전한 에이스 주천희도 16강에서 싱가포르 정지안을 이길 경우 8강에서 쑨잉샤-오라완 파라낭(태국)전 승자와 4강행을 다툴 운명이다. '만리장성' 중국이 자랑하는 최강 에이스 쑨잉샤를 마주할 가능성이 높다. 장우진 역시 16강에서 대만 펑이신을 이길 경우 오후 펼쳐질 8강에서 중국 톱랭커 왕추친-북한 에이스 유태룡전 승자와 4강행을 다툰다. 아시안게임 탁구는 4강 진출시 동메달을 확보하는데 남녀 단식 모두 8강에서 중국 톱랭커를 마주할 험난한 대진이다.

Advertisement

오후 3시30분 남자복식 8강에선 임종훈-오준성조가 '일본 에이스조' 마츠시마 소라-하리모토 도모카즈와 4강행을 다툰다. 60년 만에 중국을 꺾고 아시안게임 금메달을 가져온 일본 투톱의 기세가 등등한 가운데 어떤 경기를 보여줄지 시선이 집중된다.

Advertisement

여자복식에선 2연속 포디움을 기대해볼 만하다. 디펜딩챔프 신유빈이 신흥 에이스 주천희와 처음 손발을 맞춰 8강에 올라 있다. 오후 5시45분 태국의 수타시니 사웨타붓-오라완 파라낭조를 상대로 4강 도전에 나선다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com