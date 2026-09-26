"만리장성 붙어보자!" '진격의 삐약이' 신유빈, 카자흐 복병 22분만에 셧아웃 8강 안착[아이치-나고야아시안게임]

경기 펼치는 신유빈

신유빈, 여유로운 미소

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[스포츠조선 전영지 기자]'국민 삐약이' 신유빈(대한항공)이 예상대로 가볍게 8강에 올랐다.

신유빈은 26일 오전 10시 일본 아이치현 스카이홀 도요타에서 펼쳐진 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자탁구 단식 16강전에서 카자흐스탄의 자우레시 아카셰바를 게임스코어 4대0으로 돌려세우고 8강행에 성공했다.

신유빈은 전날 '혼합복식 세계 1위' 파트너인 임종훈(한국거래소)과 함께 나선 준결승에서 세계 6위 중국 린스둥-콰이만 조에 상대로 2대4(11-9, 8-11, 11-7, 9-11, 10-12, 3-11)로 석패, 동메달을 확정지었다. 여자단체전 동메달에 이어 2개의 동메달을 획득했다. 4년 전 항저우 대회에서 '영혼의 파트너' 전지희와 함께 여자복식 금메달, 임종훈과 혼합복식 동메달, 개인단식과 단체전 동메달을 획득한 신유빈은 이번 대회도 전종목 메달을 목표 삼았었다.

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신유빈 '집중'

1게임 초반 아카셰바가 적극적인 공세로 나섰다. 핌플 러버의 상대가 다양한 구질을 구사하며 4-2, 5-3으로 앞서나갔지만 상대 구질에 적응한 신유빈이 6-6, 7-7 균형을 맞추더니 8-7로 승부를 뒤집었다. 11-7로 마무리했다. 자신감을 찾은 2게임, 신유빈이 경기를 지배했다. 11-5로 승리했다. 3게임도 11-5로 가져왔다. 마지막 4게임을 11-4으로 마무리하며 18분 만에 게임스코어 4대0 완승과 함께 8강행을 확정지었다.

이제 오후 4시15분 8강전에서 중국 톱랭커 왕만유와 격돌한다. 왕만유는 8강에서 홍콩 톱랭커 두호이켐을 게임스코어 4대1로 꺾고 8강에 올랐다. 신유빈은 왕만유와의 역대전적에서 6전패로 절대 불리하지만 최근 내용상 팽팽한 흐름을 보여왔다. 대한민국 여자탁구는 2010년 광저우 대회 김경아, 2014년 인천 대회 양하은, 2018년 자카르타-팔렘방 대회 전지희, 2023년 항저우 대회 신유빈까지 여자단식에서 4연속 동메달 계보를 이어왔다. 개인적인 목표 전종목 메달을 위해서도 반드시 넘어야 할 산이다. 최근 만리장성을 상대로 강한 면모를 보여온, '월드클래스 삐약이' 신유빈의 선전이 중요하다.

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신유빈은 이날 오후 여자단식 8강전 직후인 오후 5시45분 여자복식 8강전에서 또 하나의 메달에 도전한다. 3년 전 전지희와 함께 금메달을 딴 종목. 태국의 수타시니 사웨타붓-오라완 파라낭조를 상대로 승리할 경우 동메달을 확보한다.

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전영지 기자 sky4us@sportschosun.com