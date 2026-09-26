[속보]'女다이빙 듀오 폭풍케미' 김나현-문나윤조 싱크로 10m 플랫폼 사상 첫 동메달 쾌거![아이치-나고야아시안게임]

'한마음 한동작'

'훈련도 실전처럼'

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[스포츠조선 전영지 기자]'한국 다이빙의 현재와 미래' 김나현(23)-문나윤(29)이 싱크로 10m 플랫폼에서 사상 최초의 아시안게임 동메달 역사를 썼다.

김나현-문나윤 조는 26일 오전 일본 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 펼쳐진 아이치-나고야아시안게임 여자다이빙 싱크로 10m 플랫폼 결선에서 '다이빙 강국' 중국의 천위시-루웨이조(347.82점), 북한의 조진미-김미래조(317.64점)에 이어 깜짝 3위에 올랐다.

김나현-문나윤은 1라운드 난도 2.0의 연기에서 48.00점을 받으며 2위에 올랐고, 2라운드 난도 2.0 리버스 다이브에서, 46.80점으로 3위, 3라운드 난도를 2.8점으로 오렸고 깔끔한 연기로 63.84점으로 3위를 지켰다. 4차 시기 김나현의 입수 동작에서 실수가 나오며 53.94점, 4위를 기록했지만 전체 3위는 흔들림이 없었다. 마지막 5차 시기, 최고 난도 3.2난도에 무결점 연기를 선보이며 64.32점을 따냈다. 총점 317.64점, 동메달을 확정지은 대한민국 다이빙 듀오는 순위가 발표되는 순간 폴짝폴짝 뛰어오르며 환호했다.

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3년 전 항저우에서 4위로 아깝게 메달을 놓쳤던 베테랑 문나윤이 3번째 아시안게임 도전에서 막내 김나현과 함께 싱크로 10m 플랫폼 사상 첫 동메달을 목에 걸고 활짝 웃었다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com