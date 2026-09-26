안세영과 남북대결 불발 됐다! '北에이스' 김진향, 32강서 세계 5위에 0-2 완패...북한 배드민턴 전멸[이치노미야 LIVE]

Advertisement

Advertisement

[이치노미야=스포츠조선 박찬준 기자]북한 배드민턴이 세계와의 격차를 확인했다.

북한의 김진향은 26일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 32강에서 태국의 랏차녹 인타논에 0대2(14-21, 3-21)로 완패했다.

북한은 지난 항저우 대회에서는 배드민턴 종목에 선수를 출전시키지 않았지만, 이번 대회를 통해 다시 한번 아시안게임 무대를 밟았다. 북한은 김진향과 유미성, 두 명을 출전시켰다.

Advertisement

김진향은 북한 배드민턴의 에이스다. 유일하게 세계랭킹이 있다. 832위다. 그나마도 올해는 국제대회 참가 이력이 없다. 지난해 베트남에서 열린 인터내셔널 시리즈에 두번 나왔을 뿐이다.

김진향은 전날 유미성과 짝을 이뤄 여자 복식 경기에 나섰지만 태국 조에 0대2로 완패했다.

Advertisement

이날 김진향이 다시 단식으로 나섰지만, 또 다시 태?嚥 눈물을 흘렸다. 상대 인타논은 세계랭킹 5위의 강호다. 북한 미니 응원단이 나름 박수를 보내며 응원했지만, 김진향은 인타논의 노련한 경기 운영에 힘을 쓰지 못했다.

Advertisement

그래도 1게임에서 14점을 올리는 등 두 자릿수 득점을 기록하며 나름 선전했다. 2게임은 처참했다. 힘을 낸 인타논을 상대로 전혀 반격하지 못했다. 한 점도 얻지 못한채 인터벌에 들어갔고, 결국 3-21로 처참하게 패했다.

Advertisement

김진향이 이날 승리했을 경우, 안세영과 남북 대결을 할 수도 있었다. 대진상 김진향이 인타논을 잡고 8강까지 올라갈 경우, 안세영과 경기가 예고돼 있었다.

하지만 32강에서 탈락하며, 의미없는 시나리오가 됐다. 북한 배드민턴도 그대로 무너졌다.

Advertisement

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com