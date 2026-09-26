'5관왕→5관왕→4관왕' 정녕 사람인가, 신인가...박태환이 금 6개인데, '14억' 중국 역사상 이런 선수 없었다 '금 15개 신기록'

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[스포츠조선 김대식 기자]중국 역사상 최고의 아시안게임 선수가 새롭게 탄생했다.

중국 매체 소후닷컴은 25일 '2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 배영 200m 결선에서 31세의 쉬자위가 1분56초73의 기록으로 동메달을 목에 걸었다. 우승자와의 격차는 단 0.31초였다. 마지막 50m 구간에서 터치 패드에 다소 늦게 도달하면서 한국과 일본 선수들에게 역전을 허용했고, 개인 통산 16번째 아시안게임 금메달을 놓치는 아쉬움을 삼켰다. 이번 경기는 쉬자위가 이번 대회에서 치른 마지막 레이스였으나, 이 동메달은 그가 아시안게임 역사상 지닌 위상을 조금도 흔들지 못한다. 그는 이미 이번 나고야 아시안게임에서 네 개의 금메달을 수확했다'며 쉬자위의 우승 이력을 조명했다.

1995년생 쉬자위는 중국 수영 슈퍼스타다. 이번 대회에서도 금메달을 싹쓸이했다. 혼계영 400m 결선에서 쉬자위는 중국 동료들과 합께 압도적인 기량으로 한국을 제치고 금메달을 목에 걸었다. 중국 역사에 남을 금메달이었다. 소후닷컴은 '이는 사격의 전설 왕이푸가 보유했던 14개를 넘어선 기록으로, 중국 선수 통산 아시안게임 최다 금메달리스트 등극을 의미한다'고 설명했다.

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떡잎부터 달렸던 재능의 쉬자위다. 2014년 인천 대회에서 19살 나이로 처음 아시안게임에 출전했다. 곧바로 혼계영에서 금메달을 따내면서 가능성을 보여줬다.

2018년 자카르타-팔렘방 대회부터 배영은 쉬자위의 세상이었다. 배영 50m, 100m, 200m 개인전 종목을 모두 석권한 데 이어 계영 두 종목에서도 금메달을 추가하며 단일 대회 5관왕에 올랐다. 소후닷컴은 '이때부터 아시아 배영의 판도는 완전히 재정의되었다'고 표현했다.

2023년 열린 항저우 대회에서도 쉬자위는 압도적이었다. 5관왕을 또 이뤄냈다. 50m, 100m, 200m 개인전 금메달을 다시 한번 쓸어 담았고, 혼계영에서도 두 개의 금메달을 보태며 또다시 단일 대회 5관왕을 달성했다. 매체는 '자카르타부터 항저우까지 최고 시상대의 주인은 변함이 없었으며, 완벽한 '2연속 5관왕' 위업을 완수했다'고 언급했다.

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31살의 나이지만 여전히 전성기였다. 이번 대회에서도 배영 50m, 100m에 이어 혼계영 400m와 혼성 혼계영 400m 정상에 오르며 4개의 금메달을 차지했다. 50m와 100m에서 아시안게임 신기록까지 세웠다.

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한국 수영 전설 박태환이 아시안게임에서 커리어 동안 획득한 금메달이 6개다. 쉬자위의 15개의 금메달이 얼마나 대단한지 체감되는 격차다.