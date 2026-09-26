[속보]"韓육상 희망 조엘진 대체 무슨 일?" 200m 예선 중도 포기 'DNF' 충격... 대한육상연맹 "근육경련 치료중"[아이치-나고야아시안게임]

[스포츠조선 전영지 기자]'햄스트링 부상?'
'대한민국 단거리 육상의 희망' 나마디 조엘진(예천군청)이 육상 200m 예선에서 컨디션 난조로 경기를 중도에 포기했다.
조엘진은 26일 일본 아이치현 나고야 미즈호육상경기장에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자육상 200m 예선 4조에서 준결선 진출을 노렸으나 스타트 직후 스퍼트 중 뭔가 불편한 모습을 보이며 레이스를 중단했다. DNF(Did Not Finish) 판정이 떴다. DNF는 출발은 했으나 결승선까지 도달하지 못하고 중도에 경기를 마친 상태를 뜻한다.
전날 육상 100m 결선에서 10초17의 기록으로 3위 말함 알발루시(10초11)에 0.06초 차로 아깝게 동메달을 놓친 조엘진이 이튿날 이어진 200m 레이스에서 컨디션 난조와 함께 낙마했다.
육상 레전드 출신 김건우 KBS 해설위원은 "조엘진이 스타트 때 허벅지를 만지는 모습이 있었다. 햄스트링 부위에 불편을 느끼는 것같다. 계주 등 단체전도 남아 있다. 성적도 중요하지만 가장 중요한 건 선수의 안전이다. 큰 부상이 아니길 바란다"며 우려의 뜻을 내비쳤다.
대한육상연맹 관계자는 "조엘진은 전날 남자 100ｍ 결선을 마치고 새벽까지 도핑 검사를 했고, 오늘 오전 경기에 임했다. 경기 중 다리에 근육 경련 증세가 온 것 같다. 무리하면 큰 부상으로 이어질 수 있다고 판단해 스스로 포기한 것"이라면서 "현재 문제가 생긴 부위를 치료 중이다. 계주 종목엔 문제 없이 출전할 수 있도록 집중하고 있다"고 설명했다. 조엘진은 이번 대회 남자 100ｍ, 200ｍ, 남자 400ｍ 계주, 혼성 400ｍ 계주 등 네 종목에 나서며 남자 400ｍ 계주에서 메달을 기대하고 있다. 한편 이날 200m 예선에선 이재성(전남광주시청)이 예선 3조에서 21초42, 4위로 준결선에 진출했다.
전영지 기자 sky4us@sportschosun.com