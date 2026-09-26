[속보]"韓육상 희망 조엘진 대체 무슨 일?" 200m 예선 중도 포기 'DNF' 충격... 대한육상연맹 "근육경련 치료중"[아이치-나고야아시안게임]

캡처=KBS 중계화면

육상 200m 예선에서 레이스를 마치지 못한 조엘진이 경기장을 빠져나가고 있다. 캡처=KBS 중계화면

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 전영지 기자]'햄스트링 부상?'

'대한민국 단거리 육상의 희망' 나마디 조엘진(예천군청)이 육상 200m 예선에서 컨디션 난조로 경기를 중도에 포기했다.

조엘진은 26일 일본 아이치현 나고야 미즈호육상경기장에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자육상 200m 예선 4조에서 준결선 진출을 노렸으나 스타트 직후 스퍼트 중 뭔가 불편한 모습을 보이며 레이스를 중단했다. DNF(Did Not Finish) 판정이 떴다. DNF는 출발은 했으나 결승선까지 도달하지 못하고 중도에 경기를 마친 상태를 뜻한다.

Advertisement

나마디 조엘진

조엘진·비웨사, 44년 만의 육상 100m 메달 도전 실패 25일 일본 나고야 미즈호 공원 육상경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 육상 남자 100ｍ 결승을 마친 한국 비웨사 다니엘 가사마(왼쪽)와 나마디 조엘진이 아쉬워하고 있다. 이날 조엘진은 10초17로 4위, 비웨사는 10초19를 기록하며 5위로 경기를 마쳤다.

전날 육상 100m 결선에서 10초17의 기록으로 3위 말함 알발루시(10초11)에 0.06초 차로 아깝게 동메달을 놓친 조엘진이 이튿날 이어진 200m 레이스에서 컨디션 난조와 함께 낙마했다.

육상 레전드 출신 김건우 KBS 해설위원은 "조엘진이 스타트 때 허벅지를 만지는 모습이 있었다. 햄스트링 부위에 불편을 느끼는 것같다. 계주 등 단체전도 남아 있다. 성적도 중요하지만 가장 중요한 건 선수의 안전이다. 큰 부상이 아니길 바란다"며 우려의 뜻을 내비쳤다.

Advertisement

대한육상연맹 관계자는 "조엘진은 전날 남자 100ｍ 결선을 마치고 새벽까지 도핑 검사를 했고, 오늘 오전 경기에 임했다. 경기 중 다리에 근육 경련 증세가 온 것 같다. 무리하면 큰 부상으로 이어질 수 있다고 판단해 스스로 포기한 것"이라면서 "현재 문제가 생긴 부위를 치료 중이다. 계주 종목엔 문제 없이 출전할 수 있도록 집중하고 있다"고 설명했다. 조엘진은 이번 대회 남자 100ｍ, 200ｍ, 남자 400ｍ 계주, 혼성 400ｍ 계주 등 네 종목에 나서며 남자 400ｍ 계주에서 메달을 기대하고 있다. 한편 이날 200m 예선에선 이재성(전남광주시청)이 예선 3조에서 21초42, 4위로 준결선에 진출했다.

Advertisement

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com