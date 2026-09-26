'금메달 10개' 미친 싹쓸이 도전! '최고 효자 종목' 양궁 출발...김제덕 리커브 2위+박정윤 컴파운드 3위 시작

남자 양궁 대표팀의 김제덕이 30일(한국시간) 프랑스 파리 앵발리드에서 열린 2024 파리올림픽 양궁 남자 리커브 단체 결승전에서 프랑스를 꺾고 금메달을 확정한 순간 기뻐하고 있다. 한국 남자 양궁은 올림픽 3연패를 달성했다. 파리(프랑스)=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2024.7.30

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]금메달 싹쓸이를 위해 한국 양궁이 출발했다.

대한민국 남자 양궁 대표팀은 26일 일본 오카자키 추오 소고 코엔 다목적 스퀘어에서 열린 남자 리커브 랭킹라운드를 마쳤다. 김제덕이 636점으로 전체 2위, 이우석이 629점으로 4위 그리고 김우진이 627점으로 6위를 기록했다.

각 선수들의 점수는 단체전 기록으로 이어진다. 단체점 합산 점수는 1위였다. 1892점으로 1871점의 일본, 1870점의 일본보다 훨씬 앞섰다.

Advertisement

대한민국 여자 양궁 대표팀은 같은 장소에서 열린 양궁 여자 컴파운드 랭킹라운드를 마쳤다. 박정윤은 702점으로 전체 3위, 강연서가 701점으로 4위, 박예린이 693점으로 24위를 기록했다. 여자 선수들의 총점은 합계 2096점으로 2099점을 기록한 중국과 인도에 이어 3위였다.

컴파운드 종목은 도르래와 조준경을 통해 50m 거리의 과녁을 쏜다. 세트제인 리커브와 달리 쏜 화살의 점수를 모두 더해 승부를 정한다

Advertisement

총 12명의 선수가 출전한 이번 대회에서 한국 양궁은 대회 메달 싹쓸이를 노린다. 리커브와 컴파운드에 각각 남녀 개인전, 단체전과 혼성 단체전 5개씩, 모두 10개의 금메달이 걸려 있다.