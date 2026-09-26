한국 카누 미쳤다! '金 2개' 이어 이번엔 은메달 '벌써 3개째'...장상원, 카약 1인승 은빛물살[나고야 LIVE]

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[나고야=스포츠조선 박찬준 기자]한국 카누의 기세가 무섭다.

이번엔 장상원(연수구청·33)이 남자 카약 1인승 500ｍ에서 은빛 물살을 갈랐다. 장상원은 26일 일본 아이치현 미요시호 카누 경기장에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 카누 스프린트 남자 카약 1인승 500ｍ 결승에서 1분44초433의 기록으로 2위를 차지했다.

장상원은 23일 조광희, 김효빈, 최민규와 호흡을 맞춰 '카누의 꽃'으로 불리는 카누 스프린트 남자 카약 4인승 500ｍ에서 사상 첫 금메달을 합작한 바 있다.

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이날 1인승에서도 은빛 질주를 펼친 그는 이번 대회에서 금메달 1개, 은메달 1개를 수확하는 기쁨을 누렸다.

초반 기세는 장상원이 가장 매서웠다. 첫 250ｍ 구간을 출전 선수 중 가장 빠른 48초 77로 주파하며 선두로 치고 나갔다.

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하지만 후반 250ｍ 스퍼트 싸움에서 아쉽게 역전을 허용했다. 첫 구간을 2위로 통과하며 장상원의 뒤를 바짝 쫓던 샤흐리요르 마흐카모프(우즈베키스탄)가 막판 매서운 뒷심을 발휘하며 1위로 올라섰다. 장상원은 마흐카모프에 0.791초 뒤진 1분44초433으로 피니시라인을 통과했다.

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비록 금메달은 놓쳤지만, 3위 드미트리 홀모고로프(카자흐스탄·1분 44초 453)의 맹추격을 불과 0.02초 차이로 따돌리며 끝까지 은메달을 지켜냈다.

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한국 카누는 이번 대회 놀라운 성과를 내고 있다. 앞선 카약 4인승과 2인승에서 금메달을 차지했다. 조광희-김효빈 조는 전날 남자 카약 2인승 500m에서 가장 먼저 결승선을 통과하며, 1990년 베이징 대회의 천인식-박차근 조 이후 무려 36년 만에 이 종목 금메달을 획득했다.

카약 4인승 500ｍ 종목에서 한국 카누 사상 첫 금메달을 합작했던 조광희와 김효빈은 이틀 연속 금빛 물살을 가르며 이번 대회 한국 선수단 첫 2관왕이 되는 영예를 안았다.

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카누 스프린트는 잔잔한 물결의 경기장에서 정해진 거리를 직선으로 달려 결승선 통과 순서로 순위를 가르는 종목이다. 카누 스프린트 종목 안에는 카누, 카약 등 2개 세부종목이 포함돼 있다. 카누는 배 위에서 한쪽 무릎을 꿇고 외날 노를 젓고, 카약은 덮개가 있는 배에 앉아 양날 노를 젓는 종목이다.

한국 카누는 이날 값진 은메달을 추가하며 이번 대회 세 번째 메달을 획득하는 쾌거를 이뤘다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com